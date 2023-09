Showbiz 17/9: Dàn hoa hậu dự lễ cưới Á hậu Phương Anh

TPO - Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Lương Thuỳ Linh, Tiểu Vy, Hoàng Phương, Thanh Thủy… tham dự lễ cưới Á hậu Phương Anh và doanh nhân Đức Hồ tối 17/9.

Á hậu Phương Anh và doanh nhân Đức Hồ tổ chức lễ cưới tối 16/9 tại TP.HCM. Nhiều hoa hậu, á hậu thân thiết với Phương Anh cùng xuất hiện để chung vui với cặp đôi.

Những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều hoa hậu tụ hội như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Hoàng Phương, Thanh Thuỷ, Đoàn Thiên Ân, Khánh Vân.

Dù đang bận rộn với lịch trình sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Hoa hậu Lê Hoàng Phương vẫn tranh thủ có mặt trong ngày vui của Phương Anh. Trong khi đó, Á hậu Ngọc Hằng cũng xuất hiện trong lễ cưới của đàn chị.

Á hậu Phương Anh từng có khoảng thời gian hẹn hò hơn 1 năm với doanh nhân Đức Hồ trước khi công khai vào tháng 4. Chồng Phương Anh tên Hồ Đắc Đức, sinh năm 1994, học tiến sĩ ở Anh.

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, tại TPHCM. Cô giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và được khán giả ưu ái gọi là “Á hậu học giỏi” với hàng loạt thành tích ấn tượng cùng trình độ ngoại ngữ nổi bật. Năm 2022, Phương Anh đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế ở Nhật Bản.

Đoàn Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My, tiết lộ kế hoạch đám cưới

Tối 17/9, Đoàn Văn Hậu chia sẻ khoảnh khắc Doãn Hải My nhận lời cầu hôn. Nam cầu thủ viết: "She said: Yes. Marry me" (tạm dịch: Cô ấy nói đồng ý. Kết hôn với tôi). Đáp lại, Doãn Hải My chia sẻ dòng trạng thái: “Đồng ý".

Bài đăng của cặp đôi nhận được hơn 100.000 lượt tương tác và nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ: “Gì vậy trời, hôm trước còn nói chưa mà, phải ra thêm bài mới vui thôi. Chứ toàn bài buồn”. “Chúc mừng cặp đôi của năm. Mới xin ăn bánh kẹo hôm trước mà hiệu nghiệm nhanh thật”, diễn viên Bảo Hân viết.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam như Hà Đức Chinh, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tấn Trường… đồng loạt gửi lời chúc mừng cũng như tò mò ngày Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My về chung một nhà.

Chia sẻ với Tiền Phong, phía Doãn Hải My cho biết họ dự kiến tổ chức đám cưới trong năm 2024. Hiện tại, người đẹp chuẩn bị thi luật sư trong khi Đoàn Văn Hậu có giải đấu quan trọng.

Doãn Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô làm mẫu thời trang và kinh doanh. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017, từng góp phần giành huy chương vàng Sea Games 2018.

Cặp đôi hẹn hò từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Sau khi công khai, cả hai thường xuyên khoe những tấm ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội.

Cuộc sống tuổi U70 của NSND Bùi Bài Bình

NSND Bùi Bài Bình sinh năm 1956, trưởng thành từ lớp Diễn viên khoá 2 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 1977, ông về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam và nhận ngay tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phạm Văn Khoa.

Nghệ sĩ trò chuyện với PV Tiền Phong trong quán cà phê trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trước đây, ông và bà xã - NSƯT Ngọc Thu - cũng là chủ một hàng cà phê có tiếng tại con phố này. Hai vợ chồng vừa đi diễn, vừa bán hàng suốt cả chục năm.

NSND Bùi Bài Bình và bà xã bằng tuổi, quen nhau khi là sinh viên khóa 2 Trường Sân khấu - Điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội). Cặp nghệ sĩ quyết định về chung một nhà năm 1981. (Đọc chi tiết)

Hoa hậu Thế giới 2016 bị chê phát tướng

Hôm 16/9, Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie Del Valle khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong một bộ ảnh quảng cáo nội y với vai trò người mẫu. Hiện tại, Stephanie đang là người mẫu ngoại cỡ cho một công ty người mẫu tại New York.

Đáng chú ý ngoại hình của Stephanie ngày càng trở nên đẫy đà so với trước kia. Gương mặt, vóc dáng của Hoa hậu Thế giới 2016 được nhận xét tăng cân rất nhiều. (Đọc chi tiết)

Thành viên thứ 3 của BTS lên đường nhập ngũ

Ngày 17/9, công ty quản lý Big Hit Music thông báo trên Weverse rằng Suga (BTS) lên đường nhập ngũ bắt đầu từ ngày 22/9.

Theo thông báo, sẽ không có sự kiện đặc biệt nào được tổ chức vào ngày nam rapper nhập ngũ hay ngày Suga nhập trại huấn luyện quân sự. Phía công ty cũng yêu cầu người hâm mộ không đến thăm địa điểm Suga sẽ thực hiện nghĩa vụ. Big Hit nói thêm: "Xin hãy chỉ gửi lời chúc nồng nhiệt và lời động viên của các bạn”. (Đọc chi tiết)

Bộ phim bị chỉ trích vì cảnh mẹ ruột làm nhục, đấm vào mặt con gái

Theo theqoo, The Escape of The Seven phát sóng ngày 15/9 đang bị khán giả Hàn Quốc chỉ trích vì nội dung đáng lo ngại. Chỉ những tập đầu, phim cùng biên kịch với Penthouse vấp phải làn sóng phản đối vì nội dung lạm dụng trẻ em.

Lấy đề tài báo thù, The Escape of The Seven kể về bảy người liên quan đến vụ cô gái mất tích. Họ cố gắng nói dối khi bị tìm đến, sự thật xấu xí được đưa ra ánh sáng. (Đọc chi tiết)