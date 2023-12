Showbiz 17/12: Ngoại hình Bình Minh ở tuổi 42

TPO - Ở tuổi 42, anh tập trung kinh doanh, chăm sóc vợ và hai con gái.

Vừa qua, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ cùng xuất hiện tại sự kiện diễn ra ở TP.HCM. Bình Minh diện áo sơ mi trắng phối cùng vest xanh. Nam diễn viên để tóc húi cua, ngoại hình vẫn phong độ, lịch lãm. Ở tuổi 42, Bình Minh gần như ngừng hoạt động nghệ thuật. Dự án điện ảnh gần nhất của nam diễn viên là Mười: Lời nguyền trở lại (2022).

Sự kiện còn có ca sĩ Như Ý biểu diễn. Cô diện đầm cúp ngực tôn dáng. Thời gian gần đây, Như Ý chạy show nhiều ở Việt Nam, đặc biệt sau khi phát hành sản phẩm mới. Trước đó, cô tham gia live show của Bằng Kiều tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tháng 10/2022.

Hiếu Nguyễn đảm nhận vai trò MC cùng Đỗ Nhật Hà. Diễn viên Truy sát diện vest đen, dùng thắt nơ làm điểm nhấn. Sau khi làm host ở cuộc thi Miss Earth Vietnam, anh tham gia dẫn nhiều sự kiện. Hiếu Nguyễn nói anh đang theo học lớp cải thiện giọng nói chuyên nghiệp để hoàn thiện khả năng dẫn dắt.

Cú Tây Bắc - danh ca Hương Lan - giã từ sân khấu

Tại đêm công bố và trao giải The Masked Singer 2023, sau khi cởi mặt nạ Cú Tây Bắc, danh ca Hương Lan tuyên bố từ giã sân khấu. Nữ nghệ sĩ sắp tới tổ chức đêm nhạc cuối tri ân khán giả, sau đó ngừng biểu diễn ở phòng trà, chạy show.

"Tôi không hát trên sân khấu nữa nhưng không hoàn toàn giải nghệ. Tôi lập kênh YouTube riêng, đăng video ca hát và giao lưu với người hâm mộ. Tôi miệt mài làm nghề hơn 60 năm và đến lúc cần nghỉ ngơi", danh ca Hương Lan nói trên sân khấu.

Việc Hương Lan xuất hiện tại Ca sĩ mặt nạ thu hút sự chú ý của khán giả, bởi trước đó nữ nghệ sĩ tuyên bố không tham gia game show. Về lý do tham gia chương trình, giọng ca Còn thương rau đắng mọc sau hè nói muốn thuyết phục người trẻ nghe dân ca, giữ gìn dòng nhạc đậm chất Nam bộ. (XEM CHI TIẾT)

Giang Hồng Ngọc tỏ thái độ khi Lan Ngọc, Diệu Nhi tiếp tục làm trưởng nhóm Chị đẹp

Tập 8 chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng lên sóng tối 16/12. Sau vòng Công diễn 2, 20 chị đẹp chia thành 4 nhóm, chuẩn bị cho màn biểu diễn và loại trong ở tuần sau.

Theo luật chơi, Ninh Dương Lan Ngọc và Diệu Nhi tiếp tục đảm nhận vị trí trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong số 4 nhóm nguy hiểm ở Công diễn 2. Mlee lần thứ hai làm trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong số hai nhóm an toàn ở Công diễn 2. Hương Ly được các chị đẹp còn lại bầu làm trưởng nhóm.

Sau khi MC đọc tên Ninh Dương Lan Ngọc và Diệu Nhi tiếp tục làm trưởng nhóm ở Công diễn 3, Giang Hồng Ngọc đặt câu hỏi về cách cho điểm của khán giả trường quay.

"H'Hen Niê, Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc có lượt bình chọn cao vì các bạn có lượng khán giả riêng. Điều đó không thể trách được vì từng người đều vất vả. Chỉ là nếu điều này kéo dài, không biết khán giả có biết được sự cố gắng của các chị đẹp còn lại hay không?", Giang Hồng Ngọc chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Lễ cưới của nam diễn viên bị Á hậu Hong Kong phản bội

Ngày 16/12, HK01 đưa tin hôn lễ của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn diễn ra vào 13/12 tại Koh Samui, Thái Lan, nhưng đến hôm nay cô dâu mới đăng ảnh kỷ niệm ngày vui. Theo HK01, hôn lễ được chuẩn bị trong hơn một năm và phải hoãn lại nhiều lần vì dịch bệnh.

Ngoài ra lễ cưới còn có sự tham dự của đông đảo dàn diễn viên TVB như Huỳnh Gia Lạc, Lê Nặc Ý, Trần Mẫn Chi, Thái Tư Bối, Sầm Mạnh Hiền... Các nghệ sĩ có mặt từ trước đó vài ngày, nhưng giữ kín hình ảnh, thông tin để đảm bảo sự riêng tư cho cặp nghệ sĩ. (XEM CHI TIẾT)

Thực hư hình ảnh nữ người mẫu chết lõa thể

Ngày 14/12, nhiều nhóm WeChat và tài khoản mạng xã hội khác lan truyền hình ảnh và thông tin về một cô gái chết cóng tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Wanlong Ski Resort ở Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, Trung Quốc.

Nhiều tin đồn liên quan đến những bức ảnh được truyền tai sau đó. Một số cho biết cô gái cùng người yêu “dã chiến” trong băng tuyết nhưng không may bị chết cóng. Số khác lại khẳng định cô gái làm nghề người mẫu, muốn thực hiện bộ ảnh gợi cảm dưới dưới trời tuyết, nhưng bị chết cóng. Trong khi đó, một tài khoản cho hay những người đam mê nhiếp ảnh thuê người mẫu chụp ảnh với tuyết. Theo người này, cô gái phải chịu đựng thời tiết giá lạnh nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Ngày 16/12, CyberChongli - tài khoản WeChat chính thức của cơ quan quản lý không gian mạng huyền Sùng Lễ (Trương Gia Khẩu) - thông báo những tin đồn là bịa đặt. Sự thật là ma-nơ-canh được dàn dựng để chụp ảnh. (XEM CHI TIẾT)