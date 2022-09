Showbiz 13/9: Ngọc Sơn tiết lộ từng ‘say nắng’ Lý Nhã Kỳ

TPO - Thầm thương Lý Nhã Kỳ tuy nhiên Ngọc Sơn chia sẻ, anh không thể tiến xa với cô vì còn cần chữ duyên.

Ngọc Sơn tiết lộ từng ‘say nắng’ Lý Nhã Kỳ

Mới đây, Ngọc Sơn đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hội ngộ Lý Nhã Kỳ trong một nhà hàng. Ngọc Sơn thổ lộ, khi mới gặp Lý Nhã Kỳ, anh có nảy sinh tình cảm nhưng chủ động che giấu và ngăn mình lại vì nhiều lý do. “Lâu sau đó mấy năm gặp lại em ấy, tôi mới nói thật là lúc mới gặp em anh rất là “kết”. Tôi luôn muốn giữ sự chân tình đó. Cho nên giờ anh em thương nhau rất lâu bền. Hình ảnh trong "Vầng trăng cô đơn" chính là Lý Nhã Kỳ. Một người con gái xinh đẹp, đầy cá tính, giỏi giang và rất nhân từ, một con người rất đẹp, có chí hướng”- Ngọc Sơn chia sẻ. Đến hiện tại, Ngọc Sơn cảm thấy vui và hạnh phúc khi Lý Nhã Kỳ thành công trong cuộc sống.

Sáng 13/9, Wowy phản hồi với Tiền Phong về những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội nói về sự xuất hiện của nam rapper tại chương trình Ca sĩ mặt nạ (The Mask Singer Vietnam). Anh cho biết bản thân đọc được nhiều bình luận trái chiều về những phát ngôn của mình trong vai trò cố vấn. Theo lời giọng ca Thiên đàng, mục đích anh tham gia game show này không phải để ngồi nghe hát và đoán chính xác ca sĩ xuất hiện trên sân khấu. Vai trò lớn nhất của anh là mang đến sự hài hước, nhiễu loạn thông tin cho khán giả, dàn cố vấn. (XEM CHI TIẾT)

Trong một lần trò chuyện với phóng viên, Vinh Sử đã nói: “Tôi đã tự xây mộ cho mình”. Nghe nói thế, mọi người lặng đi bởi đều hiểu ông hàm ý đến việc sống “ném tiền qua cửa sổ” và vì đó, ông đã tự "đào mồ", chôn vùi sự vương giả của mình tới 2 lần. Lần xây mộ cuối cùng là vào những năm cuối đời, dù sống trong cảnh nghèo khó, ông vẫn mua đất, tự xây sẵn cho mình một chỗ ở khang trang tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

Ca sỹ Ngọc Ánh, “Nữ hoàng nhạc Rock” ở thập niên 90 chia sẻ: Chị đã may mắn được gặp “Người đẹp Bình Dương” Thẩm Thúy Hằng 4 lần trong đời, được trò chuyện thân tình cùng bà. Lần đầu tiên “Nữ hoàng nhạc Rock” thấy minh tinh che mạng bằng chất liệu vải ren màu đen. Những lần sau Thẩm Thúy Hằng để lộ mặt, ngồi bình thản giữa đám đông tiệc tùng. (XEM CHI TIẾT)

Lý Khải Ngôn – vũ công bị màn hình LED bất ngờ rơi trúng người khi biểu diễn cùng nhóm nhạc nam MIRROR đã phải chịu chấn thương nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến anh xuất huyết não, gãy đốt sống, khả năng bị liệt từ vùng cổ trở xuống là rất cao. Sau nhiều ca phẫu thuật, Lý Khải Ngôn đã bước qua giai đoạn nguy kịch, không còn cần dùng máy trợ thở như trước, nhưng khả năng hồi phục chỉ ở mức 5%. Cha của nam vũ công dẫn lại lời của con trai: “Tôi chấp nhận việc mình cần ở bệnh viện trong một thời gian. Tôi sẽ đối mặt với việc điều trị bằng tâm thế thoải mái nhất”. (XEM CHI TIẾT)

Song Hye Kyo và Lee Min Ho hoạt động lâu năm trong showbiz xứ củ sâm, nhưng cả hai chưa bao giờ chính thức gặp mặt, dù giữa hai diễn viên nổi tiếng từng vướng tin đồn tình ái. Mới đây, tài tử sinh năm 1987 và đàn chị hơn 6 tuổi cuối cùng cũng hội ngộ. Thế nhưng, điểm gặp mặt không phải ở Hàn Quốc mà ở tận nước Mỹ xa xôi. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai là khách mời V.I.P trong show thời trang của thương hiệu thời trang cao cấp Ý ở New York. Cùng lựa chọn trang phục tối màu, Song Hye Kyo và Lee Min Ho nổi bật với ngoại hình xuất sắc, phong thái sang chảnh, thanh lịch. (XEM CHI TIẾT)

Tờ New York Post mới đây đưa tin House of Dragon - phần tiền truyện của series truyền hình Game of Thrones - đang là đề tài bàn tán của cộng đồng mạng sau khi phát sóng bốn tập đầu. Trong một phân cảnh, công chúa Rhaenyra (Milly Alcock thủ vai) có nhiều màn ân ái, tình tứ cùng chú ruột Daemon (diễn viên Matt Smith đóng) tại nhà thổ. Sau tập phim, khán giả đăng hashtag #Daemyra với nhiều bình luận phản đối. Họ không chấp nhận việc tình cảm loạn luân được thể hiện trên màn ảnh. (XEM CHI TIẾT)