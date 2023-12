Showbiz 12/12: Cái kết buồn của B Trần và Quỳnh Kool trong ‘Chúng ta của 8 năm sau’

TPO - Theo chia sẻ của B Trần, nhân vật Tùng do anh đảm nhận và Nguyệt (Quỳnh Kool thủ vai) sẽ đối mặt với sóng gió trong phần 2 bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau”.

B Trần và Quỳnh Kool là hai diễn viên thay thế cặp nhân vật Tùng - Lâm trong phần 2 bộ phim Chúng ta của 8 năm sau. Trước khi tập 16 lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ lo ngại dàn diễn viên mới khiến mạch cảm xúc trong phim bị ngắt quãng. Hơn nữa, dấu ấn của các diễn viên Hoàng Hà, Quốc Anh, Trần Nghĩa và Ngọc Huyền trong phần 1 cũng được xem là thách thức.

Chia sẻ trên trang cá nhân, B Trần tiết lộ cặp đôi Tùng - Nguyệt của 8 năm sau sẽ đối diện nhiều sóng gió.

“Cùng nhau thưởng thức sóng gió ập đến với gia đình Tùng - Nguyệt trong thời gian sắp tới nào mọi người ơi. Chúng ta của 8 năm sau có tất cả rồi lại chả biết có nhau không”, B Trần chia sẻ.

Dòng trạng thái ẩn ý của B Trần khiến khán giả dự đoán hôn nhân cặp đôi Tùng - Nguyệt có thể đi đến bờ vực tan vỡ sau những biến cố. Bởi từ đầu Tùng được xây dựng tính cách là chàng trai khéo ăn nói, trăng hoa. Tùng từng bị bắt gặp đi với cô gái khác vào nhà nghỉ khi đang là người yêu của Nguyệt. Sự thật này bị giấu kín nhiều năm.

Đảm nhận vai Nguyệt của 8 năm sau, Quỳnh Kool chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Chúng ta của 8 năm sau. Bầu trời có thể xanh trở lại, nhưng con người sẽ không có thanh xuân lần nữa".

Sau khi tập 16 lên sóng với dàn diễn viên mới, Quỳnh Kool và B Trần nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả.

“Tùng và Nguyệt phần 2 đẹp đôi, cuốn hút và thành đạt”, “Tùng và Nguyệt ở phần 2 đẹp hơn, diễn hay”, “Quỳnh Kool và B Trần khá hợp vai”, “Cứ tưởng thay diễn viên là phim sẽ rời rạc, dễ chán nhưng vẫn cuốn hút. Ngoại trừ Mạnh Trường đã quá quen mặt, Quỳnh Kool và B Trần diễn cảm xúc”… là một số bình luận từ người xem.

Chị đẹp bị khán giả ghét nhất ở show Đạp gió bản Việt

Sau khi bị loại khỏi show Chị đẹp, Hà Kino chia sẻ cô như được "giải thoát". Trước đó, nữ người mẫu gây tranh cãi khi liên tục được vào vòng trong, thậm chí làm trưởng nhóm dù hát kém.

Ngay từ khi công bố dàn cast, Hà Kino đã là gương mặt gây bàn tán. Cô có xuất phát điểm người mẫu. Khán giả chưa bao giờ thấy Hà Kino xuất hiện trên bất kỳ chương trình lớn nào về âm nhạc.

Một số người cho rằng nhà sản xuất đang làm giống bản gốc mùa 4 của Tỷ tỷ đẹp gió rẽ sóng. Hà Kino từ đó cũng được ví là Amber phiên bản Việt. Nhưng trái với Hà Kino, Amber vốn là ca sĩ, rapper hoạt động trong nhóm nhạc nổi tiếng f(x). Trong show, idol người Mỹ gốc Hoa còn thể hiện khiếu hài hước, tương tác mạnh với khán giả.

Đó là điều Hà Kino không có tại hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. (XEM CHI TIẾT)

'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành vượt phim về cha đẻ bom nguyên tử trên Google

Ngày 11/12, Google công bố danh sách Google Year In Search 2023, trong đó tổng hợp các nội dung tìm kiếm thịnh hành trong năm nay trên toàn cầu. Mỗi quốc gia có những chủ đề được quan tâm khác nhau, riêng Việt Nam được sắp xếp thành 9 hạng mục nhỏ, gồm: Tìm kiếm về A.I (trí tuệ nhân tạo), Thể thao, Cách làm, Du lịch, Game, Công thức món ăn, Là gì, Phim chiếu rạp và Gần đây.

Trong mục Phim chiếu rạp, 10 tiêu đề phim được tìm kiếm nhiều nhất trong năm được liệt kê. Đó là Nhà bà Nữ, Oppenheimer, Chị chị em em 2, Đất rừng phương Nam, Xứ sở các nguyên tố (Elemental), Avatar 2, Người vợ cuối cùng, Lật mặt 6, Conan Movie 26 và Siêu lừa gặp siêu lầy. (XEM CHI TIẾT)

Nữ diễn viên Châu Hải My hôn mê

Đêm 11/12, thông tin Châu Hải My qua đời được tìm kiếm nóng trên Weibo khiến khán giả hoang mang. Tờ giải trí Sohu liên lạc với phòng làm việc của nữ diễn viên nhưng người này dập máy sau khi nghe mục đích cuộc gọi. Phóng viên tiếp tục liên hệ với bạn Châu Hải My, người bạn cho biết vẫn liên lạc Châu Hải My ngày hôm qua, cô không có biểu hiện bất thường, nhưng tính đến thời điểm đăng bài thì cuộc gọi không thể kết nối được.

Nhiều tiếng trôi qua, phía Châu Hải My không có thông tin phản hồi. Người hâm mộ sốc hơn khi Baidu hiện thông tin Châu Hải My đã mất.

Rạng sáng 12/12, nhà sản xuất Đàm Phi đăng tải bài viết Weibo xác nhận Châu Hải My đang cấp cứu tại bệnh viện và hôn mê, không như thông tin đồn đoán trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Nam diễn viên dùng ma túy 181 lần ra tòa

Ngày 12/12, Yonhap đưa tin Yoo Ah In có mặt tại phòng Hình sự thuộc Tòa án quận Trung tâm Seoul. Đây là lần đầu Ảnh đế ra tòa, sau khi bị cáo buộc nhiều tội danh như sử dụng ma túy thường xuyên, hút thuốc, xúi giục tiêu hủy bằng chứng, vi phạm Đạo luật dịch vụ y tế và gian lận.

Ban đầu, phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 14/11. Ngày ra tòa thay đổi do yêu cầu của luật sư bào chữa. Xuất hiện trong phiên tòa đầu ngày 12/12, Yoo Ah In có mái tóc dài, mặc vest lịch sự.

Trước khi bước vào phòng xử án, Yoo Ah In bày tỏ ăn năn trước phóng viên. "Tôi xin lỗi vì gây lo lắng cho khán giả. Tôi sẽ trung thực, phối hợp điều tra và làm bất cứ điều gì có thể. Tôi lần nữa gửi lời xin lỗi với người thấy thất vọng, chịu ảnh hưởng vì tôi", Yoo Ah In nói. (XEM CHI TIẾT)