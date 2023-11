Showbiz 1/11: Lê Hoàng Phương nhập viện lúc 1h sáng

TPO - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết cô phải nhập viện lúc 1h sáng vì đau dạ dày. Đó cũng là lý do cô vắng mặt trong một số hoạt động cùng Top 10 Miss Grand International 2023.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ trong livestream về việc cô phải nhập viện lúc 1h sáng ngày 31/10 vì đau dạ dày. Hoàng Phương kể cô ở lại bệnh viện trong một ngày để truyền nước, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Đó cũng là lý do người đẹp Việt Nam vắng mặt trong một số hoạt động cùng Top 10 Miss Grand International 2023.

“Tôi phải truyền 3 chai nước, mặt bị sưng”, Hoàng Phương nói.

Hiện tại, sức khỏe Hoàng Phương đã ổn định. Cô gấp rút chuẩn bị hành lý để ra Huế, tiếp tục chuỗi sự kiện cùng tân hoa hậu và các á hậu.

Theo đó, Hoàng Phương cùng các người đẹp Top 10 Miss Grand International 2023 sẽ kết thúc các hoạt động ở Việt Nam vào ngày 3/11. Sau đó, họ sang Thái Lan để tiếp tục quảng bá cho cuộc thi cũng như tham gia nhiều sự kiện khác.

Con trai NSND Hoàng Dũng gặp tai nạn khi đóng phim

Hoàng Triều Dương - con trai thứ hai của NSND Hoàng Dũng - đảm nhận một vai phụ của bộ phim Cuộc chiến không giới tuyến. Hoàng Dương đóng vai Hoàng - lính hải quân vui vẻ, lạc quan.

Anh không may gặp tai nạn trong quá trình ghi hình tại thao trường ở lữ đoàn 170 (Quảng Ninh). Nam diễn viên cho biết do trời mưa to nên mặt đường trơn ướt. Lúc đu xà tập luyện, anh ngã xuống, chống tay khiến hai xương cánh tay bị gãy.

Kết luận vụ Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa hút bóng cười

Sáng 1/11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam cung cấp cho Tiền Phong nội dung email phản hồi của Miss Universe (MUO). Sau thời gian xác minh, MUO khẳng định không có sự gian lận trong kết quả đăng quang của Bùi Quỳnh Hoa.

"Chúng tôi điều tra vấn đề và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đánh giá Miss Universe Vietnam tổ chức minh bạch. Người chiến thắng là Bùi Quỳnh Hoa không gian lận. Chúng tôi xem xét kỹ và không thấy điều gì đáng lo ngại. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mong chờ đón đại diện Việt Nam tại El Salvador", email của Miss Universe nêu rõ.

Doanh thu 'Đất rừng phương Nam' giảm mạnh, mất vị trí số 1 phòng vé

Tính đến 10h sáng 1/11, doanh thu trong ngày của bộ phim Đất rừng phương Nam đạt gần 170 triệu đồng dù có gần 2.000 suất chiếu, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Con số doanh thu này được cho khiêm tốn so với bộ phim Người vợ cuối cùng - vừa ra mắt và có suất chiếu sớm tối 31/10 - đã thu về gần một tỷ đồng. Theo đó, bộ phim của đạo diễn Victor Vũ có khả năng lấp đầy rạp cao gấp 6 lần Đất rừng phương Nam dù suất chiếu ít hơn.

Như vậy, sau 3 tuần ra rạp, Đất rừng phương Nam mất vị trí số một phòng vé với tổng doanh thu khoảng 126,7 tỷ đồng. Đây là con số ấn tượng trong mùa thấp điểm phòng vé tháng 10. Tuy nhiên, nó lại là bước lùi của Trấn Thành và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng so với các bộ phim trước như Tiệc trăng máu, Nhà bà Nữ, Bố già…

Tạm thời cho hai diễn viên Nhà hát đương đại Việt Nam nghỉ việc sau vụ đánh ghen trước khách sạn

Tối 30/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video đánh ghen ầm ĩ trước cửa một khách sạn tại Hạ Long. Trong video, người phụ nữ tên T.D liên tục mắng nhiếc, sau đó tát liên tiếp vào mặt chồng - tên Đ.V.T.

Sau khi đoạn video đánh ghen được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam - xác nhận với Tiền Phong rằng Nhà hát đã tạm thời cho hai diễn viên tên T và L nghỉ việc để giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân.

Các quyết định sau đó của Nhà hát sẽ dựa trên quy trình làm việc cụ thể, với đầy đủ bằng chứng, lý lẽ liên quan đến vụ việc.