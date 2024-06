Showbiz 10/6: Con trai diễn viên Quốc Tuấn tốt nghiệp loại giỏi

TPO - Trong ngày tốt nghiệp của bé Bôm, diễn viên Quốc Tuấn hạnh phúc, tự hào vì con trưởng thành, có thể sống được bằng nghề.

Sáng 10/6, bé Bôm - con trai diễn viên Quốc Tuấn - thi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bôm đạt 9,3 điểm, được giám khảo đánh giá biểu diễn tốt, phong độ ổn định. Cậu cũng là một trong hai sinh viên đạt học bổng của đợt thi này.

Trước đó, khi con trai mới vào Nhạc viện, nam diễn viên lo lắng Bôm không thể đi đường dài.

Đây là dịp hiếm hoi diễn viên Quốc Tuấn và vợ cũ chung khung hình. Lần gần nhất họ cùng xuất hiện trước truyền thông là khi tham gia chương trình Điều ước thứ 7 năm 2017.

Trong ngày tốt nghiệp của con trai, cả Quốc Tuấn và vợ đều hạnh phúc, tự hào vì con trưởng thành, có thể sống được bằng nghề. Sau nhiều năm điều trị hội chứng xương cứng cục bộ (Apert), sức khỏe Bôm đã ổn định. Diễn viên Quốc Tuấn dự định cho con chỉnh hàm trong năm nay.

Hé lộ cảnh quay chưa lên sóng trong tập cuối 'Trạm cứu hộ trái tim'

Chương trình VTV Kết nối hé lộ cảnh quay khó của Lương Thu Trang trong những tập cuối phim Trạm cứu hộ trái tim.

Theo đó, An Nhiên (nhân vật do Lương Thu Trang đảm nhận) bị xe tông trúng khi cố gắng con gái của Ngân Hà (Hồng Diễm).

Phân đoạn này được xem là bước ngoặt trong cuộc đời An Nhiên và khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Ê-kíp Trạm cứu hộ trái tim phải chuẩn bị ghi hình trong 7 tiếng đồng hồ. Bản thân Lương Thu Trang phải chấp nhận hy sinh vì khi ngã xuống đường, nữ diễn viên gặp chấn thương.

“Đây là cảnh quay khó của Trạm cứu hộ trái tim. Cảnh quay này cũng khai thác mạnh về tâm lý nhân vật An Nhiên. Khán giả theo dõi bộ phim sẽ thấy tâm cơ mà An Nhiên thể hiện. Mọi người chờ đợi An Nhiên phải trả giá. Để hoàn thành được phân đoạn An Nhiên bị xe đâm trúng, diễn viên gặp nhiều khó khăn và đoàn phim cũng mất thời gian. Tuy nhiên tôi nghĩ để có phân đoạn hay trên phim, ê-kíp luôn cố gắng hết sức để thỏa mãn khán giả", Lương Thu Trang chia sẻ.

Cũng trong chương trình, diễn viên Quang Sự cho biết cảnh quay thực sự phức tạp cả về mặt tâm lý, bối cảnh cũng như có nhiều nhân vật tham gia, đặc biệt là hai bạn nhỏ.

Hồng Diễm cho rằng ê-kíp có sự chuẩn bị chu đáo, tập hành động rất kỹ để không phải làm đi làm lại, tránh tai nạn hay trầy xước cho các bạn nhỏ.

“Đây là đoạn hóa giải mối quan hệ giữa Ngân Hà và An Nhiên. Một trường đoạn hành động, cũng là trường đoạn đau lòng nhưng thực tế đã hóa giải được tất cả mối quan hệ trong phim này", Hồng Diễm nói.

Hiện, bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đã phát sóng tới tập 40 và khép lại ở tập 51.

Lan Thy kể kỷ niệm đóng ‘Em và Trịnh’

Tại sự kiện âm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy trong khuôn khổ Festival Huế 2024, Lan Thy chia sẻ về vai diễn đầu tay trong sự nghiệp của mình. Theo đó, cô may mắn trúng vai Bích Diễm – nàng thơ mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một thời say mê.

Lan Thy nói cô luôn biết ơn vai Bích Diễm vì đây là cơ hội được thử sức và ra mắt khán giả trong vai trò diễn viên chuyên nghiệp.

Là diễn viên tay ngang, Lan Thy gặp không ít khó khăn. “Khi đó, mỗi lần đạo diễn gọi tên là tôi run, lúc thoại cũng dễ bị khớp, thậm chí có lúc không thể mở miệng trước ống kính. Có rất nhiều cảm xúc tiêu cực muốn dìm tôi xuống. Nhưng may mắn tôi được đạo diễn, ê-kíp tận tình chỉ dạy. Ngoài ra, các anh chị đi trước hết lòng truyền đạt kinh nghiệm cộng với nỗ lực học hỏi, rèn luyện của bản thân để tiến bộ qua từng vai diễn”, Lan Thy nói.

Lan Thy cho biết cô vừa hoàn thành xong dự án một phim truyền hình và hai phim điện ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa thể chia sẻ cụ thể ở thời điểm này.