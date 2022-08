Show truyền hình thực tế Mỹ phân tích băng sex của các cặp đôi

TPO - Chương trình truyền hình thực tế mới của Mỹ yêu cầu các cặp đôi gửi video ghi lại những khoảnh khắc thân mật của họ với người yêu để giúp họ giải quyết những khó khăn trong chuyện “phòng the”.

Ngày 19/8, chương trình truyền hình thực tế của Mỹ “Good Sex” chính thức lên sóng ra mắt khán giả. Show này thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem khi yêu cầu những cặp đôi tham gia quay lại những khoảnh khắc thân mật nhất của họ trong phòng ngủ, rồi gửi cho chương trình để tiến hành phân tích công khai, từ đó giúp các cặp đôi nhìn ra những vấn đề trong đời sống tình dục của họ và đưa ra cách giải quyết dưới góc nhìn khoa học.

Người dẫn dắt chương trình là Caitlin V. Neal, chuyên gia tư vấn tình dục ở độ tuổi 30 tuổi, sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ.

Trong cuộc trò chuyện với The New York Post, nữ chuyên gia đã giải thích lý do chương trình yêu cầu các cặp đôi gửi băng sex: “Khi chúng tôi thực hiện các buổi tư vấn dựa trên trò chuyện, tôi yêu cầu mọi người mô tả bằng lời một điều vượt xa khả năng diễn đạt của chúng ta: một cuộc gặp gỡ tình dục. Thông thường, bởi vì mọi người không có được sự hiểu biết cơ bản về điều họ chia sẻ, việc nói chuyện đơn thuần trở nên nhạt nhẽo hơn so với việc có thể thấy cảnh đó trên video”.

Trong suốt các tập của chương trình, Caitlin gặp gỡ nhiều nhân vật với những câu chuyện khác nhau. Họ đến gặp chuyên gia tình dục để xin lời khuyên về những rắc rối trong đời sống “phòng the” như rối loạn cương dương, nhu cầu tình dục không khớp nhau hay vấn đề về cực khoái...

Trước khi gặp Caitlin, các nhân vật sẽ đặt camera trong phòng ngủ và ghi lại cảnh sinh hoạt tình dục của họ. Qua đó, Caitlin có thể phân tích kỹ thuật của họ và đề xuất các phương pháp thay thế.

Caitlin khẳng định, yêu cầu này không hề xâm phạm quyền riêng tư hay kỳ quặc. Phía chương trình đã có được sự đồng thuận của các bên, đồng thời yêu cầu này cho phép Caitlin làm công việc của mình hiệu quả nhất có thể.

“Mục tiêu của tôi là tạo ra một nền tảng trung lập và nhân ái giúp tiếp nhận thông tin từ những người cần giúp đỡ. Tôi muốn mọi người có cảm giác rằng bất cứ điều gì họ đang trải qua trong cuộc sống thân mật của họ đều là bình thường và có thể giải quyết. Các bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ”, nữ chuyên gia nhấn mạnh.

Theo Daily Star, “Good Sex” vẫn tôn trọng sự riêng tư của nhân vật cũng như đảm bảo tính văn minh của một chương trình truyền hình bằng cách che mờ những phân đoạn nhạy cảm và lộ “da thịt” trong các băng sex.

