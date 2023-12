Show âm nhạc, thời trang tôn vinh kiến trúc và hoa Đà Lạt

TPO - Chương trình âm nhạc, thời trang “Đà Lạt - Thành phố tình yêu” diễn ra khá ấn tượng tại công trình kiến trúc được thế giới vinh danh.

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa phối hợp với Vietnam Silk House và nhà thiết kế Minh Hạnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang hoa và tơ lụa chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023).

Chương trình được tổ chức trong khuôn viên Cao đẳng Đà Lạt, công trình kiến trúc đặc sắc được Hội Kiến trúc sư thế giới công nhận là một trong 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới thế kỷ 20. Sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc độc đáo của tòa tháp bút ngôi trường này đã và đang mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều văn nghệ sĩ.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt nhận định trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Đà Lạt vẫn giữ vẻ đẹp lãng mạn riêng có, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, khí hậu ôn hòa dễ chịu, nhịp sống nhẹ nhàng, con người hiền hòa - thanh lịch - mến khách.

UBND TP Đà Lạt tổ chức chương trình này để tôn vinh hoa, kiến trúc và tơ lụa, những lĩnh vực làm nên hồn cốt của miền đất từng là Hoàng triều cương thổ, từng được quy hoạch trở thành thủ phủ Đông Dương thời Pháp thuộc và giờ đây là một trong những trung tâm du lịch lớn, vựa rau - hoa của cả nước. Năm 2023 Đà Lạt được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo về Âm nhạc đầu tiên của Việt Nam.

Đà Lạt - Thành phố tình yêu được thực hiện bởi 50 sinh viên Cao đẳng Đà Lạt và 50 người mẫu, ca sĩ đến từ Hà Nội, TP HCM và các huyện, thành của tỉnh Lâm Đồng.

I will follow him và When the rain become to fall do nghệ sĩ ưu tú đàn nhị Thùy Anh và nghệ sĩ đàn tỳ bà Nghiêm Thu biểu diễn ru lòng người giữa tiết trời se lạnh và cảnh quan thơ mộng của Cao đẳng Đà Lạt.

Các ca khúc Ô mê ly, Để gió cuốn đi, Ngày xưa hoàng thị, Bốn mùa thay lá, Một đời người một rừng cây... do các ca sĩ Khang Ngọc, Brice Liêm, Thủy Tiên, Phương Kat, Nhật Anh, Lê Minh Đức và nhóm múa của Nghệ sĩ Ưu tú Linh Nga thể hiện cũng được khán giả nhiệt liệt hưởng ứng.

Đặc biệt, dịp này nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh cùng 5 NTK khác tổ chức chương trình biểu diễn 210 mẫu thiết kế váy và áo dài bằng lụa và hoa tươi khiến người xem mãn nhãn, tiếp tục đưa thương hiệu lụa Bảo Lộc, thủ phủ dâu tằm tơ của Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đây là năm các NTK Việt, Hàn tổ chức nhiều show diễn nhất từ trước đến nay ở miền đất Tây Nguyên, đặc biệt là TP Đà Lạt.

“Đà Lạt không chỉ có khí hậu tuyệt vời, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng mà còn có chiều sâu văn hóa, kể cả về phong tục tập quán và thổ cẩm của tộc người bản địa K’Ho, ảnh hưởng tích cực từ nền văn minh châu Âu, cũng như tinh hoa chắt lọc từ mọi miền đất nước. Chúng tôi muốn góp phần tôn vinh những nét đẹp truyền thống và hiện đại để thương hiệu du lịch Đà Lạt và tơ lụa Bảo Lộc vươn xa, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài”, NTK Minh Hạnh chia sẻ.