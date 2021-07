Sém da mặt vẫn bám chốt, ngăn dịch

TP - Dưới cái nắng như thiêu đốt cùng sức nóng từ mặt đường phả lên bỏng rát, nhiều cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát vẫn căng mình bám chốt, hình thành bức tường ngăn dịch vững chắc nơi cửa ngõ thành Vinh (Nghệ An).

Lò xông hơi

12h trưa, nắng phả xuống, hơi nóng từ mặt đường bốc lên càng làm tăng thêm cái bỏng rát của những ngày hè nơi “chảo lửa” thành Vinh. Chiếc lán nhỏ tại chốt kiểm soát trên đường ven sông Lam, thuộc địa phận xã Hưng Hòa hầm hập như lò xông hơi. Đây là 1 trong 13 điểm chốt xa nhất kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố Vinh.

Chốt dựng trên đê, xung quanh không một bóng cây.Chiếc lều tạm được giăng mắc đủ các loại dây, bao phủ bởi một tấm bạt cỡ lớn, thủng hai đầu, thông thốc gió.Nhiệt độ tăng cao, có hôm lên đến hơn 41 độ C, gió phơn Tây Nam lùa ràn rạt, nhưng những cán bộ, chiến sĩ trực chốt vẫn làm nhiệm vụ.

Thiếu úy Trần Hải Hoàn (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An) được phân công đứng chốt ở đê Hưng Hòa. Đều đặn mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ, anh cùng đồng đội ra mặt đường làm nhiệm vụ. Mặc dù lưu lượng người và phương tiện qua chốt không nhiều nhưng không vì thế mà những chiến sĩ chốt chặn nơi đây đỡ vất vả hơn. “Người dân vẫn qua lại, nên lực lượng kiểm soát phải luôn túc trực, đứng ngoài trời để kiểm tra. Buổi trưa khi nhiệt độ tăng cao, nắng gắt, anh em chia nhau vào lều tạm tránh nắng. Tuy nhiên, trong lều cũng không “giảm nhiệt” hơn so với bên ngoài là mấy. Càng về cuối ngày, nhiệt độ, sức nóng càng khốc liệt”, Thiếu úy Hoàn chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Nghệ An đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Vinh từ 0h ngày 19/6. Vốn là một thành phố sôi động, nhộn nhịp, giờ đây thành Vinh trở nên vắng lặng. Đây chính là lúc các chiến sĩ lên tuyến đầu làm nhiệm vụ. Thiếu úy Trần Hải Hoàn là một trong những chiến sĩ đầu tiên tình nguyện tham gia trực chốt chống dịch. “Là chiến sĩ trẻ, tôi và các đồng đội luôn nêu cao tinh thần xung kích, quyết tâm phòng chống dịch bệnh. Nên dù nắng nóng hơn nữa, chúng tôi vẫn kiên trì bám chốt kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan”, Hoàn nói.

Gió Lào thổi ràn rạt cả ngày đêm. Trong lều, nóng như một lò nung. Những thùng nước đá tan từ bao giờ. Để giảm bớt khó khăn, vất vả cho lực lượng tuyến đầu trực tại các điểm chốt giữa trời nắng nóng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã huy động xe buýt, thùng container làm nơi nghỉ tạm. Tuy nhiên, khi “mục sở thị” bên trong chiếc container đặt bên lề đường, chúng tôi chỉ thấy có duy nhất một chiếc điều hoà chưa nối điện…

Mặt in hằn chiếc khẩu trang

Vừa được tăng cường ra chốt kiểm soát phòng dịch tại cầu Bến Thủy, thành phố Vinh, Đại úy Vũ Tuấn Dũng (Đội Chính trị - Hậu cần, Công an thành phố Vinh) đã bắt tay ngay vào công việc. Là chốt kiểm soát có lưu lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày lớn nên công việc của lực lượng nơi đây rất vất vả. Chỉ sau khoảng 30 phút phơi nắng, khuôn mặt loang lổ những vết nắng cháy sém. Quần quật từ sáng đến trưa, Đại úy Dũng như con thoi, di chuyển để phân luồng giao thông và giải đáp từng thắc mắc của tài xế, người qua đường đến lạc giọng.

Phơi mình dưới nắng rát, người đầm đìa mồ hôi nhưng Đại úy Dũng cùng đồng đội vẫn luôn tập trung, miệt mài với công việc. “Trưa nắng càng gắt, cảm giác như người mình sắp bị nướng chín vậy nhưng anh em không dám ngưng việc, bởi chỉ dừng một lúc là đường tắc ngay”, Dũng nói rồi quay ra chỉ dẫn các chủ phương tiện khai báo y tế, đo thân nhiệt…

Tham gia từ những ngày đầu Nghệ An thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Trung úy Nguyễn Xuân Đức (Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đứng chốt tại điểm giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh. “Tại chốt kiểm soát, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện và người vào, ra nên công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải cơ động kiểm tra, kiểm soát từng phương tiện tránh ùn tắc. Ngày đầu tiên ra chốt, chưa có lều bạt hay ô dù gì nên nắng cứ thế hắt thẳng vào mặt. Lúc làm nhiệm vụ, tôi cũng chẳng để ý nhiều, chỉ biết cố gắng hoàn thành. Mãi đến cuối ngày, khi tôi trở về nhà, soi gương mới thấy một phần mặt mình in hằn chiếc khẩu trang, bỏng rát, nổi rộp lên”, Trung úy Đức kể.

“Trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, ngoài đảm bảo công tác hậu cần, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng tham gia đứng chốt. Tại mỗi điểm chốt bố trí container, xe buýt làm nơi nghỉ ngơi, để anh em đảm bảo sức khỏe, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chống dịch” Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An

Dù đã che chắn kỹ hơn ở những lần trực chốt sau, nhưng với nhiệt độ khắc nghiệt khiến những vết thương cũ trên mặt Đức chưa kịp lành đã lại cháy sém.“Mấy ngày hôm nay nắng khủng khiếp, cháy da cháy thịt nhưng anh em trực chốt đều xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đặt lên hàng đầu, gác lại những nỗi niềm riêng để cùng nhau khắc phục khó khăn, cùng các lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung úy Nguyễn Xuân Đức bày tỏ.