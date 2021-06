Sẽ xuất 1 nghìn tấn vải thiều sang Nhật

TPO - Hệ thống điện quốc gia liên tục ghi nhận những con số cao kỷ lục từ trước tới nay với công suất đạt đỉnh. Điện lực Quảng Ninh bắt buộc phải cắt điện bất khả kháng đối với một số địa bàn để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia.

TPO - Tổng cục Đường bộ đề nghị công nhân, người lao động chỉ sử dụng cố định một phương tiện vận chuyển cho cả chiều đi và chiều về nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển trước diễn biến dịch COVID-19.

TPO - Ngay phiên sáng 1/6, hệ thống giao dịch HOSE đã có hiện tượng chậm xác nhận lệnh, và hoàn toàn mất kết nối vào phiên chiều do tình trạng báo động an toàn hệ thống. Tính đến 11h30, giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 14% so với phiên trước (31/5).