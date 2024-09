Sau vụ sạt lở ở Cao Bằng khiến hàng chục người tử vong: Dừng nhiều tuyến xe khách phía Bắc

TP - Sau vụ xe khách chạy trong đêm bị lũ quét vùi lấp khiến khoảng hàng chục người thiệt mạng ở xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nhiều tuyến xe khách từ Hà Nội lên các tỉnh phía Bắc đang tạm dừng hoạt động, hoặc giảm khai thác.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Công Dũng, Giám đốc Nhà xe Dũng Thủy cho biết hiện nhà xe đã phải tạm dừng chạy các tuyến Hà Nội - Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng) do tình hình mưa lũ trên địa bàn đang diễn ra phức tạp.

Đặc biệt, sau vụ lũ quét khiến hàng chục người chết và mất tích ở huyện Nguyên Bình, các nhà xe ở Cao Bằng đều không dám chạy qua khu vực này vì lo sợ sạt lở.

“Các tuyến Thái Nguyên, Bắc Kạn, nước ngập vẫn lớn nên chúng tôi đang hạn chế xe, nhất là các chuyến xe vào ban đêm”, ông Dũng nói.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc hãng xe Sao Việt chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sapa - cho biết, hãng đã thông báo tạm dừng hoạt động các xe di chuyển lên Sa Pa. Đối với tuyến Hà Nội - Lào Cai, xe vẫn hoạt động bình thường nhưng việc trung chuyển hành khách gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, hiện trên tuyến Hà Nội - Yên Bái, nút giao IC11 cao tốc Hà Nội - Lào Cai cũng đã đóng. Với tình hình ngập lụt ở tỉnh Yên Bái như hiện nay, một số nhà xe đã dừng hoạt động vận tải hành khách vào khu vực thành phố.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, đến thời điểm này, khu vực ở phía Bắc có tuyến Hà Nội - Ấm Thượng (Phú Thọ), và Bảo Lâm (Cao Bằng) đã tạm dừng hoàn toàn, chờ thông báo mới của chính quyền địa phương mới được phép hoạt động.

Trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, hiện các nhà xe cũng hạn chế khai thác. Trước tình hình mưa lũ vẫn diễn ra phức tạp, ông Dũng cho hay, bến xe khuyến cáo nhà xe phải đảm bảo an toàn cho hành khách, hoặc nghiên cứu kỹ các tuyến đường thấy an toàn mới được chạy.

“Mấy hôm nay lượng khách đến bến xe Mỹ Đình vắng, giảm tới hơn 50% so với ngày bình thường. Các nhà xe cũng phải tạm dừng chờ đợi tình hình mưa lũ có chuyển biến”, ông Dũng chia sẻ.

Đường ngập, thời tiết xấu, cấm xe khách chạy

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Bộ GTVT cho biết, hiện một số vị trí trên nhiều quốc lộ tiếp tục bị sạt lở, bị ngập nước do mưa hoàn lưu sau cơn bão số 3 gây ra. Đặc biệt, mực nước trên các sông phía Bắc dâng cao đã phát sinh thêm nhiều điểm tắc giao thông do sạt trượt, xói nền mặt đường hoặc do ngập nước.

Tính đến ngày 12/9, trên các tuyến quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc hiện còn 232 điểm bị tắc đường. Bộ đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm; đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất.

Ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 1 cho hay, trên hệ thống quốc lộ do đơn vị quản lý còn 39 điểm bị tắc giao thông. Đơn cử như mưa lớn gây ngập úng mặt đường và sạt lở ta luy dương, đất trôi tràn mặt đường tại 20 điểm trên quốc lộ 70 thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Mưa lớn cũng gây ngập úng mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút Phố Lu và nút IC19 lên Sapa); nút IC19 ùn do quốc lộ 4D lên Sapa bị tắc do cấm đường.

Tại Tuyên Quang, theo Sở GTVT Tuyên Quang, trên quốc lộ 279 còn 23 điểm ngập, tắc đường đang được tập trung xử lý đảm bảo giao thông. Còn tại Lào Cai, trên hệ thống quốc lộ của tỉnh còn 14 điểm ngập gây ùn tắc, như tại Km271+500 quốc lộ 4 sạt lở taluy dương gây tắc đường, nước suối dâng cao gây ngập úng cục bộ, chiều sâu ngập trung bình 0,7-1m. Trên quốc lộ 4E ngập sâu, trung bình 1m tại nhiều điểm.

Tại Sơn La, trên quốc lộ 4G xảy ra sạt taluy dương gây tắc đường tại Km117+850. Trên quốc lộ 279D tắc đường do sụt taluy dương (trái tuyến). Tại các điểm này, vấn đề lo ngại nhất vẫn đang tiếp tục sạt lở, đá lăn.

Tại Cao Bằng, nhiều tuyến đường quốc lộ vẫn đang ngập, và sạt lở, như quốc lộ 34, có tới 34 vị trí bị sạt lở với khối lượng gần 100.00m3 gây tắc đường. Hàng loạt vị trí ngập úng, gây khó khăn trong đi lại. Đặc biệt, sau vụ xe khách bị sạt lở, lũ quét vùi lấp khiến hàng chục người thiệt mạng rạng sáng 9/9, hiện toàn bộ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã được yêu cầu tạm dừng.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết vừa tiếp tục đề nghị các Sở GTVT ở các tỉnh phía Bắc khẩn trương chỉ đạo các đơn vị căn cứ tình hình diễn biến của thời tiết chủ động có phương án tạm dừng các hoạt động vận tải đường bộ trong thời gian thời tiết xấu, đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và tài sản.

Đối với đường sắt, theo đại diện Bộ GTVT, trên tuyến Bắc Hồng - Văn Điển tại Km20+400-Km21+000, nước ngập đỉnh ray trên 550mm, đã phong tỏa, cấm tàu qua khu gian Phú Diễn - Hà Đông; trên tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân cũng phong tỏa các khu gian từ Đông Triều - Yên Cư để tổ chức sửa chữa nền đường bị sạt lở, cây, cột điện, cột đường dây thông tin do gió bão giật đổ vào đường sắt.