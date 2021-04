Sau nhiều năm lang thang ở Mỹ, ca sĩ Kim Ngân lần đầu đòi chụp hình và khoe giọng hát

TPO - "Chuồng cọp" hay lồng sắt ban công được người dân sử dụng ngày càng phổ biến với mục đích cơi nới mở rộng diện tích nhà hoặc chống trộm. Tuy nhiên đây lại chính là rào chắn, nhốt gia chủ khi không may hỏa hoạn. Hãy làm ngay những điều này để có thể sống an toàn trong nhà "chuồng cọp".

TPO - Hôm nay các tỉnh miền Bắc tăng mưa so với hôm qua, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đón nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông.