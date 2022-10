Sau mưa ngập lịch sử, Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với đợt xả lũ từ thủy điện

TPO - Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết: TP đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời khẩn trương chuẩn bị ứng phó với đợt xả lũ từ các thủy điện lớn ở tỉnh Quảng Nam xả về trong những ngày tới.

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng ngày 15/10 cho biết: trận mưa lũ lịch sử ngày và đêm 14/10 làm 2 người chết đuối, 1 người tử vong trong ngôi nhà ngập nước, 1 chiến sĩ Công an bị tử nạn, 1 ngư dân bị tử nạn trên đường về bờ tránh bão số 5.

Hai nạn nhân chết đuối là Võ Hoàng Nguyên Th. (sinh viên quê tỉnh Quảng Bình) bị mưa lũ cuốn trôi tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; ông Lê Văn Th. (ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị lũ cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Đ. (1935, ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) chết trong nhà đang đóng cửa và bị ngập nước, Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân.

Trong lúc mưa to, 1 chiến sĩ công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đi làm về nhà tông vào đuôi xe container sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ra, ngư dân Võ Nh. (1980, quê thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) - thuyền viên tàu cá QNg- 98896, trên đường từ đảo Cồn Cỏ vào bờ tránh bão số 5 thì bị cần cẩu trên tàu cá đánh vào đầu gây tử vong, chiều qua thi thể nạn nhân được đưa vào cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay: Sắp tới sẽ còn những trận mưa lũ cực đoan với cường độ cao hơn nữa. Do đó, cần xây dựng phương án cứu dân tại chỗ phù hợp, nhất là đầu tư mua sắm các loại phương tiện nhỏ. Các địa phương hỗ trợ kịp thời người dân bị nạn do mưa lũ, không để hộ dân nào thiếu đói do lương thực, thực phẩm bị ướt, bị cuốn trôi, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đã cứu hàng trăm người dân trong đêm.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra, phân tích, đánh giá những bài học kinh nghiệm sau trận mưa lịch sử này. Đó là công tác dự báo về nguy cơ mưa lớn; Việc xử lý thông tin về cứu nạn cứu hộ; Công tác phối hợp cứu nạn cứu hộ giữa các lực lượng....

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các quận, huyện có phương án khơi thông thoát lũ đối với những vùng còn ngập nước, bơm hút nước những khu vực nội thành, khắc phục những nơi sạt lở tại Hòa Vang, Sơn Trà; sẵn sàng ứng phó với mưa lũ trong thời gian tới. Các địa phương tổ chức thăm hỏi người bị nạn. Đồng thời, phải chủ động đảm bảo nước sạch, lương thực cho người dân vùng bị ngập, nhất là những vùng còn ngập và sắp tới sẽ ngập..