Sau một năm bàn giao căn hộ, Đạt Phước trao tiếp sổ hồng cho cư dân The Rivana

Sau 1 năm nhận chìa khoá căn hộ, những ngày đầu tháng 10 /2024, chủ sở hữu căn hộ dự án The Rivana tiếp tục đón tin vui, khi chính thức nhận được sổ hồng.

Bàn giao căn hộ sớm hơn 3 tháng, trao sổ hồng liền sau đó một năm

Ngày 5/10, Đạt Phước đã long trọng tổ chức “Lễ bàn giao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền đất” cho các chủ sở hữu căn hộ thuộc dự án The Rivana.

Như vậy, tròn một năm kể từ thời điểm chính thức bắt đầu triển khai bàn giao căn hộ đến khách hàng (tháng 10/2023), chủ Đầu tư Đạt Phước một lần nữa lại khẳng định uy tín về những gì đã cam kết với khách hàng đó là, tiến độ thi công, bàn giao nhà chất lượng, kiến tạo không gian sống chuẩn cao và pháp lí đầy đủ. Trước đó, Đạt Phước đã hoàn tất thời gian thi công và hoàn thiện dự án sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch để trao chìa khoá các căn hộ đến tay khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước kiêm TGĐ Công ty CP khóa kéo Hoàn Mỹ (HKK) cho biết, vượt qua vô vàn khó khăn tác động từ dịch bệnh Covid 19, tới thời điểm này, Đạt Phước đã thực hiện đầy đủ những gì cam kết với khách hàng. Việc trao sổ hồng cho khách hàng sẽ giúp cư dân an tâm an cư tại “Tổ ấm hoàn mỹ bên sông Sài Gòn” The Rivana. Bên cạnh đó ông Nguyễn Đức Tuấn cũng cho biết sẽ tổ chức Hội nghị nhà chung cư dự kiến vào 24/11/2024 thành lập Ban quản trị để trao quyền quản lý chung cư cho cư dân The Rivana.

Không chỉ vậy, sự kiện bàn giao sổ Hồng căn hộ còn là yếu tố quan trọng khẳng định và góp phần gia tăng giá trị các căn hộ The Rivana nổi trội hơn hẳn các dự án khác trên thị trường. Trong lúc, hàng loạt dự án cùng nằm trên trục đường Đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13 triển khai cùng thời điểm, đến 2024 này, các dự án ấy vẫn chưa thi công xong thì The Rivana đã được đơn vị chủ đầu tư Đạt Phước hoàn tất trách nhiệm và nghĩa vụ về pháp lí với khách hàng. Vì vậy, việc cư dân The Rivana được nhận chủ quyền căn hộ là bảo chứng đảm bảo quyền sở hữu tài sản của mình sẽ là “con át chủ bài” tạo thêm sức bật về gia tăng giá trị của các căn hộ.

Vị trí đắc địa, khu căn hộ The Rivana không chỉ có thanh khoản cao, mà sau khi bàn giao, các căn hộ nhanh chóng đón các chủ sở hữu chuyển vào sinh sống. Không gian sống tại đây đã vượt quá sự kỳ vọng của khách hàng với chuỗi tiện ích chỉnh chu, phong phú, chất lượng theo tiêu chuẩn Resort.

Khẳng định uy tín với The Rivana – khu căn hộ có chuẩn sống cao

Tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, trục đường thông thương huyết mạch kết nối Bình Dương – TP.HCM. Dự án The Rivana được Đạt Phước đầu tư và phát triển trên khuôn viên rộng 11.882 m2, bao gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 28 tầng cùng hệ thống 34 tiện ích nội khu phong phú. The Rivana hoàn thành đã cung cấp cho thị trường khu vực cửa ngõ giữa TP Thuận An với TP Thủ Đức (TP.HCM) 1.024 căn hộ, được thiết kế từ 1-3 phòng ngủ với diện tích đa dạng từ 50 - 99 m2 và 16 shophouse.

Một ưu điểm vượt trội về kiến trúc mà The Rivana sở hữu là thụ hưởng lợi thế vị trí gần sông, dự án được đơn vị thiết kế kiến trúc bố trí 100% căn hộ đều tiếp xúc được ánh sáng và gió trời. Có thể nói rằng, The Rivana – khu căn hộ cao cấp ngay ngõ Thuận An – TP Thủ Đức là lựa chọn lý tưởng cho người muốn an cư gần trung tâm thành phố, nhưng vẫn thụ hưởng được không gian mát mẻ của vùng ngoại ô.

Tiếp đó, hiếm tìm được dự án nào có vị trí được thụ hưởng tiện ích cả hai trung tâm sầm uất như The Rivana không chỉ nằm giữa khu vực thương mại dịch vụ sầm uất của TP Thuận An, từ khu căn hộ The Rivana di chuyển vào TP.Thủ Đức cũng chỉ hơn 5 phút, và dễ dàng đi đến các khu vực khác của TP.HCM như sân bay Tân Sơn Nhất, khu trung tâm quận 1, quận 3,… bằng các tuyến đường lớn là Phạm Văn Đồng và Đinh Bộ Lĩnh.

Dự án khu căn hộ The Rivana là sản phẩm đầu tay ở phân khúc nhà ở cao tầng của Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước đầu tư và phát triển. Với tâm huyết kiến tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại cho cộng đồng dân cư, The Rivana được đơn vị chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng từng công đoạn, lựa chọn các đơn vị đối tác, đơn vị thi công uy tín, đồng thời, chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân sự,… tất cả những điều này đã tạo nên sự thành công toàn mỹ cho dự án.

Có thể nói rằng việc hoàn thành trách nhiệm và đầu tư thành công khu căn hộ The Rivana, Đạt Phước đã tích luỹ dồi dào những kinh nghiệm quý báu và là nền tảng vững chắc để đơn vị chủ đầu tư này tiếp tục triển khai thêm những dự án tiếp theo trong thời gian tới.