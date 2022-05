Sau khi xách búa cướp tiệm vàng ở TPHCM, nghi phạm vẫn ung dung ngồi chơi game

TPO - TIN NÓNG ngày 23/5: Cô gái bị ‘yêu râu xanh’ sàm sỡ trên phố Hà Nội trình báo công an; Bực tức chuyện tiền bạc, mẹ đánh chết con gái 3 tuổi; Bắt cán bộ chiếm đoạt 28 sổ tiết kiệm hưu trí của khách hàng; Buôn gỗ lậu, gây tai nạn chết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã gần 30 năm;...

TPO - Trần Xuân Vũ (21 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích do liên quan vụ nổ súng tại phố cổ Hội An.