Sạt lở tại công ty thủy sản ở Bạc Liêu, hơn 2 tỷ đồng trôi sông trong tích tắc

TPO - Sạt lở bờ sông tại phần đất công ty thuỷ sản Trường Phúc làm hư hỏng tường rào, nhà xưởng của công ty, ước tính tổng thiệt hại về tài sản là hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 10/6, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), đơn vị vừa có báo cáo nhanh về tình hình sạt lở phần đất của công ty TNHH MTV thủy sản Trường Phúc (Công ty Trường Phúc) ở ấp Canh Điền xã Long Điền Tây.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 9/6 tại phần đất của công ty Trường Phúc đã xảy ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng khu vực phía sau nhà xưởng, làm thiệt hại, hư hỏng tài sản của công ty.

Cụ thể, sạt lở đất tại khu xây dựng tường cao 2 m, dài 59 m, chiều ngang 20 m, với tổng diện tích bị sạt lở khoảng 1.180 m­2. Vụ việc gây thiệt hại nhà xưởng xây dựng tiền chế (mái tol lạnh, khung sắt mạ kẽm), một hồ xử lý nước thải. Ước tổng thiệt hại về tài sản là hơn 2 tỷ đồng.

Theo nhận định của ngành chức năng, nguyên nhân sạt lở là do phần đất nền móng khu vực phía sau nhà xưởng của công ty sát tuyến sông Gành Hào - Hộ Phòng; sông sâu, có dòng chảy siết, tường rào gần sông xây dựng bằng bê tông với khối lượng rất lớn, trong khi cọc gia cố của hàng rào chỉ sâu 12m nên chưa đảm bảo.

Sau khi nhận tin báo, địa phương đã đến hiện trường sạt lở khảo sát, ghi nhận thiệt hại, bàn biện pháp khắc phục; đồng thời động viên đến Ban lãnh đạo, công nhân công ty Trường Phúc.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Hải, hiện tại khu vực sạt lở rất gần nơi trụ điện trung thế 3 pha vượt sông Gành Hào – Hộ Phòng nhằm cung cấp điện cho huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, cũng như đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản có thể xảy ra do sự cố thiên tai sạt lở làm đổ ngã trụ điện trung thế, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện đề nghị Công ty Điện lực Bạc Liêu tạm thời ngưng cung cấp điện cho huyện Đầm Dơi; đồng thời, phân công cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra, đánh giá mức độ nguy cơ ảnh hưởng và có phương án khẩn cấp bảo vệ trụ điện trung thế.

Mặc khác, tại khu vực sạt lở, đang xuất hiện những đường rạn nứt mới, có khả năng ảnh hưởng đến các công trình bên trong khu vực của công ty. Vì vậy, công ty khẩn trương di dời tài sản, máy móc, trang thiết bị tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.