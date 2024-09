Sắp diễn ra triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam - Vietedu 2024

Từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2024, Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam (VIETEDU 2024) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây hứa hẹn là một sự kiện quan trọng, thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, giáo viên, phụ huynh, và học sinh sinh viên tại thủ đô.

Quy mô 50 gian hàng

VIETEDU 2024 dự kiến quy tụ hơn 60 doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia, với hơn 50 gian hàng trưng bày. Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại Việt Nam, do Coex và Sege Fairs chủ trì. Ban tổ chức mong muốn VIETEDU trở thành sự kiện thường niên, mang lại sân chơi mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Triển lãm sẽ giới thiệu các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như: xuất bản sách, chương trình học, công nghệ giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, đồ chơi giáo dục, văn phòng phẩm, nội thất giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Trong đó, nổi bật là các đơn vị uy tín trong nước, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ giáo dục như: DTP Education Solutions, Lalala Baby, Gigo Việt Nam, ClassIn - KidsEdu STEM, Trophy Learning, Visang Viet Nam, PinoToys, Mideer Vietnam, ZoyZoii Vietnam,Quảng Văn, Babylons Singapore International Preschool, Trường Hà Nội Toronto.

Đặc biệt, triển lãm cũng có sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Pledo AI Block, Iwing Tv, Movere, Book+App, Magic Cube Co., ltd, Cublo, ibantot, Minerva Edu, Englishwing Library, Learn While Playing, duub!, DNSOFT, Twin.kle English Academy, L4BOX, zieglebogle_laboratory, Wecref, Isopa, 100Cation, i-Scream media, Funt.

Sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu và mô hình giáo dục uy tín trong và ngoài nước khẳng định sức hút của VIETEDU 2024. Điều này cũng minh chứng cho uy tín của hai đơn vị tổ chức - Coex và Sege Fairs, những nhà tổ chức triển lãm có nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là 11 năm liên tiếp thành công với VIETBABY FAIR - sự kiện hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ dành cho mẹ và bé tại Việt Nam và đây cũng sẽ là triển lãm song hành cùng VIETEDU 2024 tại Hà Nội sắp tới. Triển lãm hứa hẹn mang lại những cơ hội kết nối giao thương, xúc tiến thương mại hiệu quả. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Nhiều hoạt động cho khách tham quan

Đồng thời, trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động dành cho doanh nghiệp như: Hội thảo “Công nghệ cho trẻ - Tư duy số” của Classin, Workshop: “Franchise trường mầm non” của Babylons, Hội thảo: “Đồ chơi thông minh và sức ảnh hưởng” của Lalala Baby. Mỗi hoạt động đóng vai trò cầu nối để các doanh nhân, người đứng đầu các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiến tới hợp tác bền vững trong tương lai.

Triển lãm còn có các hoạt động dành cho các giáo viên, phụ huynh và học sinh sinh viên tại Hà Nội như: Workshop “Luyện giọng nói cùng MC Truyền hình” của MVP, Workshop “Yếu tố quyết định thành công của con cần xây dựng trước năm 18 tuổi” của Babylons, Workshop “Where Words Ignite Worlds” của EnglishWing.

Ngoài ra, triển lãm năm nay còn chào đón hàng ngàn khách tham quan, trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm đa dạng sản phẩm, tham gia hoạt động check-in nhận quà, quà tặng vào cổng, trò chơi thu thập tem đổi quà “Vietedu Discovery”…

Triển lãm dự kiến đón hơn 20,000 lượt khách tham quan.

Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam 2024

Thời gian: 26 - 28/9/2024 (10:00 - 18:00)

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Link đăng ký: https://vietedufair.com.vn/vi/dang-ky-tham-quan/

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0901-534-565

Email: minhkhue@coex.vn