Sắp bán thêm 38 triệu cổ phiếu Novaland

TPO - NovaGroup sẽ bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL bằng phương pháp thỏa thuận, khớp lệnh để cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Trước đó, NovaGroup đã bán bán gần 98 triệu cổ phiếu NVL.

Bán thêm 38 triệu cổ phiếu NVL

Công ty CP NovaGroup vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu NVL gửi Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, NovaGroup đăng ký bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận, khớp lệnh từ ngày 30/3 - 28/4 để cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Nếu bán được toàn bộ số cổ phiếu trên, sở hữu của NovaGroup tại Novaland sẽ giảm xuống dưới mức 535 triệu cổ phiếu NVL, tương đương còn 27,4% vốn điều lệ Novaland.

Vào cuối năm 2022, NovaGroup cũng hoàn tất bán gần 98 triệu cổ phiếu NVL. Giao dịch khiến NovaGroup bị giảm sở hữu xuống dưới 573 triệu cổ phiếu, tương đương 29,4% vốn điều lệ Novaland như hiện tại.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đang có chuỗi giao dịch khá tích cực với nhiều phiên tăng điểm liên tiếp, trong đó có 2 phiên tăng trần. Mở cửa phiên giao dịch 28/3, cổ phiếu NVL tăng 2,76% lên mức 13.050 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất của mã cổ phiếu này trong vòng 1 tháng qua.

Cổ phiếu Novaland tăng sau khi xuất hiện những thông tin tích cực về việc thỏa thuận kéo dài thời hạn thanh toán trái phiếu. Đồng thời công ty này đã được cổ đông chấp thuận việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để huy động vốn không dưới 9.750 tỷ đồng.

Novaland còn dự kiến chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thu về 19.500 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu ESOP tối đa 1,5% lượng cổ phần đang lưu hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nova Consumer giảm lợi nhuận

Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer - công ty thành viên của NovaGroup cũng vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2023. Trong đó, công ty đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế giảm 63,37% so với năm trước.

Kết thúc năm 2022, Nova Consumer ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 4.880 tỷ đồng, tăng 39,2% so với cùng kỳ và vượt 1,67% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 352 tỷ đồng, tăng gần 97% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 298 tỷ đồng, đạt gần 94% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm 2023, Nova Consumer cho biết, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí.

Tuy nhiên, công ty cho biết sẽ tiếp tục duy trì thị phần hiện tại trong mảng thuốc thú y, tận dụng đà tăng trưởng từ năm 2022 với mảng thức ăn chăn nuôi để giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh trong năm 2023.

Nova Consumer sẽ cắt lỗ mảng trang trại gà bằng cách chuyển nhượng các trang trại đang thuê cho nhà đầu tư mới và dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý 2/2023.

Liên quan đến mảng tiêu dùng, trong bối cảnh chi tiêu vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động kép COVID-19 và những bất ổn kinh tế, công ty chỉ kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn một chữ số cho mảng thực phẩm và đồ uống.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.625 tỷ đồng, tăng trưởng 15,26% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 128,6 tỷ đồng, giảm 63,37% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, giảm 70,41% so với năm trước.