Sao nhí 12 tuổi nhận đề cử Nữ diễn viên tệ nhất gây tranh cãi

TPO - Nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức Mâm Xôi Vàng tàn nhẫn khi đề cử diễn viên nhí 12 tuổi Ryan Kiera Armstrong cho hạng mục Nữ diễn viên chính tệ nhất. Người đồng sáng lập sau đó thừa nhận họ mắc sai lầm nhưng vẫn tôn trọng kết quả bỏ phiếu của Armstrong.

Như thông lệ, lễ trao giải Mâm Xôi Vàng được công bố trước Lễ trao giải Oscar (diễn ra vào ngày 12/3) đúng một ngày. Sự kiện điện ảnh thường niên được chờ đợi không kém bất cứ đối thủ nào, nhằm “soi” ra những bộ phim dở và những diễn xuất tệ nhất năm.

Tuy vậy, tranh cãi nổ ra khi giải Mâm xôi Vàng đề cử diễn viên nhí 12 tuổi Ryan Kiera Armstrong cho hạng mục Nữ diễn viên chính tệ nhất. Ryan Kiera Armstrong từng tham gia bộ phim Firestarter, đóng cùng tài tử Zac Efron.

Tác phẩm là bản chuyển thể thứ hai của tiểu thuyết cùng tên năm 1980, tác giả Stephen King, kể về cô bé có sức mạnh điều khiển lửa. Trong phiên bản điện ảnh năm 1984, nhân vật của Armstrong do Drew Barrymore thủ vai. “Không ai ở đây biết họ đang làm gì và quan trọng hơn là tại sao họ làm vậy”, nhà phê bình phim của Guardian đánh giá tác phẩm.

Trong khi đó, tờ Rolling Stone gọi bộ phim là "thảm họa ở mức báo động bốn", nhưng vẫn dành lời động viên tới sao nhí 12 tuổi: "Armstrong đã cố gắng hết sức trong một vai diễn gần như không thể thành công".

Nhiều người hâm mộ cảm thấy việc Armstrong được gọi tên ở Mâm xôi Vàng là điều tàn nhẫn.

Julian Hilliard - Diễn viên nhí nổi tiếng qua phim WandaVision, The Haunting of Hill House lên tiếng trên Twitter: “Những kẻ điên rồ vốn đã xấu xa, việc đề cử một đứa trẻ thật đáng kinh tởm và sai lầm. Tại sao lại họ đặt cô ấy vào tình thế bị bắt nạt hơn”.

Một số người chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Mâm xôi Vàng bêu xấu trẻ em. Trong quá khứ, nhiều cái tên được đề cử như Jake Lloyd phim Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999), diễn viên Macaulay Culkin - người được đề cử ba lần vào năm 1995 cho Getting Even With Dad, The Pagemaster và Richie Rich.

Chia sẻ nguyên nhân với BuzzFeed News, John Wilson, người đồng sáng lập giải Mâm xôi Vàng cho biết có khoảng 1.100 thành viên bỏ phiếu Armstrong ở vị trí thứ năm. Họ vẫn tranh luận về việc có nên đưa Armstrong vào danh sách đề cử hay không vì độ tuổi của cô bé. Cuối cùng, họ quyết định tôn trọng kết quả và nói “Ryan Kiera Armstrong là nữ diễn viên giàu kinh nghiệm, ngay cả khi cô bé mới 12 tuổi”.

“Tôi cho rằng nhiều người khó chịu về chuyện này. Tôi không biết nói thế nào. Cơn thịnh nộ của khán giả là hợp lý nhưng tôi thấy nó bị thổi phồng quá mức”, Wilson nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận giải Mâm xôi Vàng năm nay đã sai lầm khi đề cử diễn viên nhí Armstrong.

“Mục đích của lễ trao giải là để gây cười. Trong trường hợp này, dường như chúng tôi đã mắc sai lầm nặng nề. Tôi thừa nhận điều đó,” ông nói.

Năm ngoái, giải Mâm xôi Vàng đã quyết định hủy bỏ giải “Diễn xuất tệ nhất của Bruce Willis trong một số bộ phim năm 2021” sau khi gia đình nam diễn viên tiết lộ anh đang phải vật lộn với chứng rối loạn ngôn ngữ do tổn thương não, mất khả năng giao tiếp.

“Nếu tình trạng sức khỏe của ai đó là yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định, việc trao giải Mâm xôi Vàng cho họ là không phù hợp”, ban tổ chức cho biết.