Sản phụ mắc COVID-19 suy tim cấp may mắn được cứu sống

TPO - Sau hơn 1 tuần nhập viện, thai phụ rơi vào tình trạng nguy kịch phải thực hiện cuộc mổ bắt con. Bé trai chào đời an toàn nhưng người mẹ bị suy tim cấp, nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ 2 bệnh viện đã phối hợp đặt ECMO giúp bệnh nhân từ cõi chết trở về.

Thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương ngày 7/10 cho biết, tại đây vừa kịp thời phối hợp với Bệnh viện Hồi Sức COVID-19 cứu thành công hai mẹ con sản phụ nguy kịch vì COVID-19. Trước đó, chị N.T.K.C. (28 tuổi) đang mang thai gần đến kỳ sinh nở thì không may mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị.

Các bác sĩ đã nỗ lực chăm sóc với hy vọng kéo dài thêm thai kỳ đảm bảo sự an toàn cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên sau 1 tuần nhập viện, tình trạng sức khỏe của thai phụ diễn biến theo chiều hướng xấu. Tất cả các dấu hiệu sinh tồn đều trong trạng thái nguy cấp. Các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc mổ bắt con.

Bé trai chào đời bình an được chuyển qua chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm H.O.P.E tại trường Mầm non Họa Mi do bệnh viện Hùng Vương trực tiếp hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi vượt cạn người mẹ rơi vào tình trạng phù phổi cấp trên nền suy tim cấp.

Sau cuộc hội chẩn khẩn nguy giữa các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Hồi sức COVID-19, các chuyên gia trong lĩnh vực ECMO của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã có mặt ngay trong đêm, hỗ trợ đặt ECMO cho sản phụ.

Sau 4 giờ cấp cứu nguy kịch và đặt ECMO kịp thời, bệnh nhân K.C đã được cứu sống, ổn định sinh hiệu và các chỉ số sinh tồn. Sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 để tiếp tục điều trị. Hơn 1 tuần sau cuộc vượt cạn, sức khỏe của cả hai mẹ con sản phụ đang dần ổn định.

TS.BS Phan Thu Hằng, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết: “Ngay khi bệnh nhân có dấu hiệu rơi vào trạng thái nguy kịch, Bệnh viện Hùng Vương đã xin chuyển vì quá khả năng điều trị. Bệnh nhân đã may mắn khi được kíp trực cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 kịp thời có mặt, hỗ trợ cứu sống cả hai mẹ con sản phụ”.