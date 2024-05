Sản lượng điện sản xuất tháng 4 của EVNGENCO1 vượt kế hoạch được giao

Kết quả, tháng 4/2024, sản lượng điện EVN GENCO1 sản xuất vượt kế hoạch được giao với 3,29 tỷ kWh , đạt 111,4% kế hoạch. Đồng thời, Tổng công ty cùng các đơn vị đã nỗ lực phối hợp với địa phương để cung cấp nước tiết kiệm, hiệu quả, làm cơ sở cấp đủ nước phục vụ nhu cầu của hạ du đến hết mùa cạn.

Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, tháng 4/2024, tần suất nước về các hồ thủy điện của EVNGENCO1 khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ có xu hướng tốt hơn (trừ hồ thủy điện Đại Ninh và Bắc Bình), trong khi các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ tần suất nước về tiếp tục kém. Công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và duy trì khối lượng dự trữ theo quy định.

Theo EVNGENCO1, phụ tải hệ thống điện tháng 4 tăng 14,12% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 4,95% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Đặc biệt, mức tiêu thụ điện bình quân trong kỳ nghỉ lễ 30/04 - 01/05 năm nay tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện Quốc gia.

Kết quả, tháng 4/2024, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất vượt kế hoạch được giao với 3,29 tỷ kWh, đạt 111,4% kế hoạch. Đồng thời, Tổng công ty cùng các đơn vị đã nỗ lực phối hợp với địa phương để cung cấp nước tiết kiệm, hiệu quả, làm cơ sở cấp đủ nước phục vụ nhu cầu của hạ du đến hết mùa cạn.

Về đầu tư xây dựng, các dự án đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 4, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng đạt 44% và giá trị giải ngân đạt 45% kế hoạch năm 2024 (bao gồm giá trị giải ngân cho giá trị thực hiện của các năm trước).

Về công tác cổ phần hóa, trong tháng 4/2024, EVNGENCO1 đã hoàn thành chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hiệu quả.

Trong tháng 4, Tổng công ty và các đơn vị đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tại địa bàn hoạt động, trọng tâm là các chương trình hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho lĩnh vực giáo dục và y tế như: ủng hộ trang thiết bị cho Trạm y tế xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo tại huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh)…

Đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn cao điểm nắng nóng

Tháng 5 là thời điểm bắt đầu giai đoạn cao điểm nắng nóng dẫn đến phụ tải tăng cao, hệ thống điện miền Bắc sẽ gặp tình trạng rất khó khăn về cung cấp điện. Đại diện EVNGENCO1 cho biết, sẽ tập trung cao độ hướng tới mục tiêu hoàn thành sản lượng điện được giao 3,36 tỷ kWh.

Theo đó, khối nhiệt điện duy trì các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống trong cao điểm mùa khô và cả năm 2024 theo chỉ đạo của EVN. Khối thủy điện phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo vận hành nhà máy ổn định và cấp nước đủ nhu cầu thực tế của địa phương đến cuối mùa khô. Công tác bảo dưỡng sửa chữa tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Công tác đầu tư xây dựng, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn tổng công ty.