Rơi từ lan can cầu xuống sông, một nam thanh niên tử vong

TPO - Nam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.

Trưa 17/5, ông Nguyễn Đức Thuyền - Chủ tịch UBND xã Hải Hưng, xác nhận thông tin người dân và chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam thanh niên Nguyễn Trí H. (sinh năm 1999, trú ở thôn Lam Thủy, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, khoảng 15h ngày 16/5, sau khi uống nước mía ở quán ven đường, H. ra cầu Mơ Ước ở thôn Kinh Duy, xã Hải Hưng và ngồi lên lan can cầu. Do tư thế ngồi không vững, H. không may rơi xuống sông Vĩnh Định, đuối nước, dẫn đến tử vong.

“Một số người đã chứng kiến và xác nhận sự việc H. không may rơi xuống sông. Nhận được tin báo, người dân, chính quyền địa phương đến hiện trường tìm kiếm, sau đó bàn giao thi thể H. cho gia đình mai táng”, Chủ tịch Nguyễn Đức Thuyền cho biết.

Theo ông Thuyền, H. từng đi bộ đội, sau khi xuất ngũ về làm việc ở thành phố Đà Nẵng. Thời gian gần đây H. trở về quê phụ giúp gia đình thu hoạch lúa và gieo trồng vụ mới. H. không ăn chơi đua đòi, không nợ nần, tâm lý ổn định nên không có chuyện H. nhảy cầu tự tử như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.