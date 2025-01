RCBO Panasonic - Bảo vệ gia đình khỏi rủi ro rò rỉ điện và chập mạch

Trong số hơn 1.000 vụ cháy xảy ra năm 2022, có tới gần 90% xảy ra tại khu vực thành thị, với nguyên nhân chính đến từ sự cố điện. “Hầu hết người dân vẫn chủ quan, cho rằng mình dùng bao lâu rồi có sao đâu. Một số trường hợp khác thì tặc lưỡi cho qua dù phát hiện thiết bị điện trong nhà có vấn đề!” – Phó trưởng Công an tại một quận ở Hà Nội cho hay. Để chủ động phòng ngừa rủi ro, các gia đình nên trang bị một giải pháp giúp bảo vệ hệ thống điện toàn diện.

Nguy cơ tiềm ẩn của rò rỉ điện – Hiểm họa khôn lường

Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam xảy ra hàng trăm vụ tai nạn do rò rỉ điện, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thống kê từ Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng cháy, chữa cháy chỉ ra, chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 1.100 vụ cháy làm chết 57 người, gây thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính hơn 500 tỷ đồng. Tại các khu vực dân cư, cháy nổ thường xuất phát từ sự cố điện, chiếm đến 45% tổng số vụ cháy. Đáng chú ý, theo phân tích tình hình cháy, khu vực thành thị xảy ra tới 9.002 vụ, chiếm hơn 60% tổng số vụ cháy. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm trên 45% tổng số vụ.

Không chỉ nghiêm trọng về số lượng, mà mức độ ảnh hưởng của các tình huống rò rỉ điện cũng vô cùng nặng nề. Những vụ tai nạn điện thường diễn ra bất ngờ và nhanh chóng, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và tính mạng của các thành viên trong gia đình. Trong các trường hợp nghiêm trọng, tai nạn điện có thể để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe hoặc thậm chí cướp đi sinh mạng, khiến nhiều gia đình phải chịu cảnh đau thương mất mát.

Đáng chú ý, khí hậu ẩm ướt của miền Bắc Việt Nam vào mùa mưa và mùa xuân càng làm gia tăng rủi ro về rò rỉ điện. Độ ẩm cao khiến các thiết bị điện dễ xuống cấp, lớp vỏ bảo vệ bị hao mòn nhanh chóng, dẫn đến hiện tượng rò rỉ điện nguy hiểm. Ngoài ra, hiện tượng nồm ẩm tại các mảng tưởng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nước chạm vào các thiết bị điện trong nhà, tăng nguy cơ bị giật. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, những rủi ro này có thể biến thành mối đe dọa nghiêm trọng.

RCBO Panasonic – Thiết bị cầu dao tự động chống rò điện 3 trong 1, bảo vệ mạng lưới điện gia đình

Trong bối cảnh nguy cơ từ rò rỉ điện tăng cao, RCBO Panasonic ra đời như một giải pháp bảo vệ mạng lưới điện gia đình tối ưu. RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent protection) là thiết bị cầu dao tự động chống rò điện được thiết kế để tự động ngắt nguồn điện khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ, quá tải, hoặc ngắn mạch. Thiết bị này hoạt động hiệu quả nhờ công nghệ hiện đại và độ chính xác cao, giúp ngăn ngừa các tai nạn tiềm ẩn ngay từ khi phát hiện.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC/EN 61008-1, RCBO Panasonic nổi bật với khả năng hoạt động bền bỉ và ổn định, đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống điện gia đình. Với tính năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò điện, thiết bị sẽ tự động ngắt mạch khi phát hiện dấu hiệu rò điện, giúp nguồn điện luôn được bảo vệ và ngăn ngừa sự cố kịp thời. Điều này đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa ẩm, khi nguy cơ rò điện tăng cao, giúp gia đình yên tâm tránh xa các rủi ro về điện.

RCBO Panasonic còn có khả năng phát hiện nhanh chóng và ngắt mạch tức thì, đảm bảo an toàn cho người dùng trong mọi tình huống khẩn cấp như quá tải hoặc chập mạch, tránh được các tình huống xấu nhất. Đặc biệt, RCBO sẽ là “chốt bảo vệ” vô cùng đắc lực cho những căn nhà đã lâu không bảo trì, hoặc muốn đơn giản hoá hệ thống điện. Bên cạnh đó, thiết bị được trang bị thanh trạng thái thông minh theo 3 cấp (Bật, Tắt, và Ngắn mạch), giúp người dùng nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát tình trạng hoạt động của thiết bị.

Để góp phần hạn chế các sự cố, tai nạn do điện, đặc biệt là từ việc sử dụng các thiết bị điện giả, kém chất lượng, mới đây Panasonic - thương hiệu cung cấp thiết điện xây dựng hàng đầu cho thị trường dân dụng triển khai chương trình "Thợ điện thực chiến, hàng thật lên tiếng". Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ thợ điện xác minh hàng thật qua việc quét mã QR với hệ thống P-check, đồng thời mang đến cơ hội trúng hàng nghìn phần quà giá trị. Thông qua chương trình, Panasonic hướng tới mục tiêu dài hạn là giúp thợ điện và người tiêu dùng quen thuộc với việc sử dụng P-check, qua đó nâng cao nhận thức về hàng chính hãng, đồng thời giảm thiểu tác động của hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Cụ thể, từ ngày 20/12/2024 đến 26/03/2025, các thợ điện sẽ có cơ hội tích điểm, đổi quà, tham gia quay số trúng thưởng khi mua sản phẩm trong danh mục khuyến mãi của Panasonic và tiến hành quét mã QR, kích hoạt bảo hành chính hãng. Với tổng giá trị quà tặng lên tới 1,8 tỷ đồng, chương trình mang lại hàng loạt phần thưởng hấp dẫn như máy giặt, quạt đứng, máy cạo râu, voucher mua sắm điện tử, nạp tiền điện thoại v.v.

Với cam kết về chất lượng và sự bền bỉ, các sản phẩm của Panasonic nói chung và sản phẩm RCBO nói riêng mang đến sự an tâm, là lựa chọn thiết bị điện an toàn vượt trội cho mỗi gia đình. Hãy cùng Panasonic đẩy lùi nguy cơ từ rò rỉ điện và bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của bạn ngay hôm nay!

Chương trình ưu đãi “Thợ điện thực chiến, hàng thật lên tiếng” diễn ra từ 00:00 ngày 20/12/2024 đến 23:59 ngày 26/03/2025, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1,8 tỷ đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết về Thể lệ, Cách thức tham gia, vui lòng truy cập: https://bit.ly/4fx0C9X