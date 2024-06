Range Rover 2024 bị triệu hồi vì lỗi hộp số

TPO - Land Rover vừa phát lệnh triệu hồi xe Range Rover và Range Rover Sport 2024 vì vấn đề ở hộp số khiến xe có thể tự về "mo" khi đang chạy.

Jaguar Land Rover (JLR) mới đây đã ra thông báo thu hồi đối với các mẫu Range Rover 2024 và Range Rover Sport 2024 tại Bắc Mỹ. Nguyên nhân của đợt triệu hồi được báo cáo là do phát hiện bộ ly hợp nằm trong hộp số ZF 8 cấp của xe gặp vấn đề.

Nhà sản xuất ô tô Anh Quốc nhấn mạnh rằng chỉ có phiên bản hybrid của Range Rover 2024 và Range Rover Sport 2024 bị ảnh hưởng.

JLR lý giải rằng các lá bố ly hợp (lá côn) có thể đã được sản xuất với độ phẳng vượt quá khả năng chịu đựng theo thông số. Điều này có thể gây ra sự tích tụ nhiệt quá mức và làm giảm chất lượng của vật liệu bên trong bộ ly hợp. Nó cũng có thể gây nhiễm bẩn cho dầu hộp số, làm tắc nghẽn hệ thống thủy lực, khiến bộ ly hợp không thể hoạt động đúng cách.

Hệ quả là hộp số ZF 8 cấp trên Range Rover 2024 và Range Rover Sport 2024 có thể tự chuyển sang trạng thái trung gian, hay số N khi đang lái. Việc xe đột ngột mất truyền động sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm, gây nguy hiểm cho cả người lái xe và người khác.

JLR cho biết lần đầu nhận được khiếu nại về tình trạng nói trên là từ tháng 11/2023. Tại Hoa Kỳ, hãng đã nhận được 13 khiếu nại và báo cáo hiện trường về sự cố tự về “mo” trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023 đến ngày 16/2/2024.

Rất may mắn là chưa có bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hoặc hỏa hoạn nào xảy ra do sự cố hộp số nói trên. Mặc dù vậy, JLR vẫn quyết định phát lệnh triệu hồi tự nguyện để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cộng đồng.

Báo cáo triệu hồi của hãng xe Anh Quốc cho biết có tổng số 19 chiếc Range Rover và Range Rover Sport ở Bắc Mỹ bị ảnh hưởng. Trong đó có 9 chiếc Range Rover được sản xuất từ ​​ngày 11/9/2023 đến ngày 9/11/2023. Còn lại là 10 chiếc Range Rover Sports sản xuất trong khoảng từ 4/9/ 2023 đến ngày 27/10/2023.

Thông báo sẽ được gửi tới chủ sở hữu của xe bị ảnh hưởng trước ngày 26/7/2024. Những xe Range Rover này sẽ được đại lý kiểm tra chẩn đoán để xác định xem bộ ly hợp có hoạt động đúng cách hay không. Nếu cần thiết, chúng sẽ được thay hộp số miễn phí.

Ngoài ra, Land Rover cũng đang triển khai một đợt triệu hồi khác đối với mẫu SUV Range Rover Sport đời 2018 đến 2022. Báo cáo cho biết những xe này có thể bị rò rỉ nước vào camera sau và khiến hình ảnh hiển thị không chính xác. Tuy nhiên, đợt thu hồi này chỉ ảnh hưởng đến những xe được trang bị tùy chọn camera 360 độ.