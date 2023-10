Quen trai lạ trên mạng xã hội, bé gái 12 tuổi nhiều lần bị kẻ xấu giở trò đồi bại

TPO - Trần Văn Hiếu bị công an bắt giữ để điều tra vì đã dụ dỗ bé gái 12 tuổi quan hệ tình dục. Trước đó Hiếu làm quen với bé gái trên mạng xã hội rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Tối 5/10, đại diện Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hiếu (SN 1988, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo đó, vào ngày 3/10, một người dân đến công an trình báo việc bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm. Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau đó công an đưa Trần Văn Hiếu về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, thông qua mạng xã hội nên làm quen biết bé gái tên V. (12 tuổi, ngụ Bình Dương), cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại cho nhau.

Vào các ngày 2/9 và 12/9, Hiếu đã quan hệ tình dục với bé V. Ngày 3/10, gia đình bé V. phát hiện vụ việc nên trình báo công an.

Công an TP Dĩ An đang tạm giữ Trần Văn Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ.