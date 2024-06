Quản lý sòng bạc tại Nha Trang khai việc chuyển tiền bảo kê

TPO - Tại phiên tòa xét xử, chủ sòng bạc ở Nha Trang cho biết mỗi tháng phải chuyển 50 triệu đồng “tiền ngoại giao” cho cựu cảnh sát hình sự vào số tài khoản được cung cấp để yên chuyện làm ăn.

Chiều 5/6, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với phần xét hỏi.

HĐXX tập trung hỏi các bị cáo Nguyễn Minh Hải (chủ sòng bạc) và Nguyễn Đình Hoàng Long (quản lý sòng bạc) liên quan đến những sai phạm về việc tổ chức đánh bạc và đưa hối lộ cho Lường Tiến Quân (Cựu Phó phòng 4, thuộc Cục CSHS Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội).

Trước những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Hải thừa nhận, các sòng bạc dưới hình thức câu lạc bộ poker đều đang trong quá trình xin giấy phép và chưa có cơ sở nào được cấp phép nhưng vẫn cho người nước ngoài chơi lén lút. Đồng thời, bị cáo Hải cũng cho biết đã chuyển tiền cho bị cáo Quân 4 lần với tổng số tiền 270 triệu đồng qua số tài khoản do bị cáo Quân cung cấp để không bị kiểm tra sòng bạc.

Bị cáo Hải khai vì công việc cá nhân nên muốn rút lui không làm chủ các sòng bạc ở Nha Trang và thống nhất sẽ nhượng lại toàn bộ cổ phần cho bị cáo Nguyễn Đình Hoàng Long. Dù chỉ mới thỏa thuận bằng miệng nhưng trên thực tế, bị cáo Long đã quản lý toàn bộ công việc ở sòng bạc.

Theo bị cáo Nguyễn Đình Hoàng Long (quản lý sòng bạc), mỗi tháng Long được Hải yêu cầu chuyển 50 triệu đồng vào một số tài khoản tên Thương và đã chuyển được 3 lần với tổng số tiền 150 triệu đồng. Số tiền này được lấy từ doanh thu của sòng bạc và tính vào chi phí ngoại giao.

Bị cáo Long cho biết, mặc dù được nghe tên đã lâu nhưng Long chưa bao giờ gặp mặt Quân. Sau mỗi lần chuyển tiền, Long sẽ thông báo qua số điện thoại của một người do Hải cung cấp nhưng không phải tên Quân. Bị cáo Long cũng thừa nhận dù Hải không nêu rõ mục đích yêu cầu chuyển tiền nhưng bị cáo nhận thức được đó là tiền hối lộ cho bị cáo Quân để làm ăn.

Theo cáo trạng của Viện KSNDtỉnh Khánh Hòa, khi Nguyễn Minh Hải có thông tin việc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm Poker tại Nha Trang, nên đã tìm cách liên hệ với Lường Tiến Quân (lúc đó làm Phó phòng 4, thuộc Cục CSHS Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội) để nhờ Quân giúp đỡ. Sau khi trao đổi, Quân ra điều kiện phải chi tiền hằng tháng để câu lạc bộ chơi Poker không bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an kiểm tra và Hải đồng ý. Sau quá trình điều tra, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kết luận, trước khi bị bắt giữ thì Hải và Long đã chi cho Lường Tiến Quân 420 triệu đồng.