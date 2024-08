Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thực sự bước sang trang mới

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ hai nước bước vào một giai đoạn mới, mạnh mẽ hơn, thiết thực và hiệu quả hơn, tin cậy sâu sắc hơn, với nhiều cơ hội rộng mở hơn.

Rạng sáng 2/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 30/7 - 1/8 theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tin cậy chính trị - chiến lược cao hơn

Trong hai ngày ở Ấn Độ, Thủ tướng đã có chương trình làm việc phong phú, đa dạng, với khoảng 25 hoạt động.

“Chuyến thăm của Thủ tướng đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ hai nước bước vào một giai đoạn mới, mạnh mẽ hơn, thiết thực và hiệu quả hơn, tin cậy sâu sắc hơn, với nhiều cơ hội rộng mở hơn”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói.

Theo ông Sơn, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, ký 9 văn kiện trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, tài chính, y tế, văn hóa, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024 - 2028.

Trong trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và lãnh đạo Ấn Độ đã nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần “năm hơn”. Trong đó, tin cậy chính trị - chiến lược cao hơn.

"Lãnh đạo hai nước khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, tiếp xúc trên cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương, tiếp tục triển khai Chương trình Khách quý giữa hai bên; đồng thời tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác", Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, việc Việt Nam công bố tham gia làm thành viên Liên minh Cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI) và khẳng định sớm hoàn tất thủ tục để tham gia Liên minh Năng lượng mặt trời quốc tế ISA, hai trong số các sáng kiến toàn cầu quan trọng của Ấn Độ, đã góp phần vào việc củng cố tin cậy giữa hai nước.

Hợp tác quốc phòng - an ninh sâu sắc hơn với việc đẩy mạnh triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030, mở rộng hợp tác an ninh hàng hải, an ninh mạng, hợp tác chống khủng bố.

"Việc hai bên ký kết triển khai gói tín dụng 500 triệu USD dành cho quốc phòng là một bước đột phá trong chuyến thăm", ông Sơn thông tin.

Hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thực chất và hiệu quả hơn, đột phá hơn, hai bên hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD, tăng gấp đôi đầu tư hai chiều từ nay đến năm 2030.

Việt Nam đã đề nghị Ấn Độ giải quyết vấn đề rào cản thương mại, thúc đẩy các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh sang thị trường rộng lớn và tiềm năng của Ấn Độ như điện tử, dệt may, nông sản; thu hút các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng, dược phẩm, năng lượng….

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hợp tác về năng lượng nguyên tử, đất hiếm, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hóa dầu, các lĩnh vực năng lượng mới, thúc đẩy thành lập các liên doanh sản xuất sản phẩm CNTT và hợp tác đào tạo lực lượng kỹ sư công nghệ thông tin đáp ứng sự phát triển của ngành công nghiệp này.

Hai bên nhất trí sớm ký thỏa thuận hợp tác về du lịch, nỗ lực sớm đạt mục tiêu tăng gấp đôi lượng khách du lịch so với hiện nay; đồng thời tiếp tục hợp tác trùng tu, bảo tồn các di sản Tháp Chăm ở Mỹ Sơn, Quảng Nam cũng như đa dạng hóa hơn nữa các hình thức giao lưu nhân dân.

“Với những kết quả đạt được nói trên, tôi tin rằng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thực sự bước sang một trang mới. Trên cơ sở kết quả chuyến thăm, các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có thêm cơ hội tăng cường hợp tác với Ấn Độ”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.