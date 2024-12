Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 17/12/2024, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Đến dự có đồng chí Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Đ/c Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cùng đại diện lực lượng vũ trang trên địa bàn quận, gia đình Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân, tự vệ, dân công hỏa tuyến - những người con của quận Hai Bà Trưng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp và sự thương yêu đùm bọc của nhân dân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Hai Bà Trưng, luôn phát huy truyền thống văn hóa quê hương Hai Bà Trưng anh hùng, truyền thống “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh” của LLVT Thủ đô, luôn dũng cảm, kiên cường, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hằng năm làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quận.

Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp UBND Quận thực hiện chủ đề của năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” với mục tiêu chuyển biến tích cực hơn trong các khâu đột phá, triển khai nhiều nhiệm vụ có tính chiến lược cho sự phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Quận đã triển khai thực hiện hàng trăm nhiệm vụ, trên tất cả các mặt công tác. Kinh tế phát triển ổn định, thu ngân sách hằng năm vượt chỉ tiêu, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi khác. Các hoạt động thương mại, du lịch phát triển, kích thích nền kinh tế, tạo đà để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2024 (Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 10.089,382 tỷ đồng, tăng trưởng ước đạt 12,2% dự toán so cùng kỳ. An sinh xã hội trên địa bàn được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên; QPAN được củng cố, tăng cường).

Công tác Quốc phòng, an ninh luôn được quan tâm, những năm qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường Quốc phòng an ninh; Quốc phòng-anh ninh với kinh tế. Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành chỉ tiêu động viên, tuyển quân, huấn luyện lực lượng dự bị động viên; thực hiện tốt công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, thông qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta, đồng thời để tri ân những cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước; qua đó, mỗi cán bộ, Nhân dân và LLVT quận khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng quận của chúng ta giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững tạo nền tảng vững chắc phấn đấu năm 2030 phát triển Quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại; xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo UBND đã tặng quà tri ân gia đình các anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, gia đình liệt sĩ, thương binh và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.