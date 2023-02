Quân của thầy Chung lọt tốp đề cử Fair Play 2022, trợ lý của ông Park nhận sự vinh danh đặc biệt

TPO - Liên quan đến vụ việc 4 cán bộ Chi cục dự trữ Nhà nước bị bắt quả tang đánh bạc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung (Thanh Hoá) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can.