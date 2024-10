PPP Laser Clinic tự hào chiến thắng 2 giải thưởng lớn tại APEA 2024

PPP Laser Clinic, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc da công nghệ cao, đã xuất sắc chiến thắng 2 giải thưởng quan trọng - Doanh nghiệp Xuất Sắc Châu Á và Doanh nhân Xuất sắc Châu Á - tại lễ trao giải APEA 2024 (Asia Pacific Enterprise Awards).

APEA là sự kiện tầm cỡ nhằm vinh danh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế và cộng đồng trong khu vực Châu Á. Giải thưởng này khẳng định vị thế vững mạnh của PPP Laser Clinic trong ngành chăm sóc sắc đẹp tại khu vực và quốc tế.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Nữ doanh nhân xuất sắc, nhà lãnh đạo tài năng

Trước khi đảm nhận vị trí CEO của PPP Laser Clinic, bà Hạnh đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc tại UBS Singapore với vai trò là một private banker, làm việc với những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu “ultra high net worth individuals” (UHNWI). Một trong những nhiệm vụ quan trọng của bà là duy trì và phát triển khối tài sản của khách hàng bằng cách sử dụng những chiến lược tài chính uyển chuyển vừa có tính truyền thống vừa có sự mới mẻ.

Bà Hạnh tốt nghiệp MBA toàn thời gian tại London Business School, một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới, và có bằng Master of Science in Banking and Finance tại City University Business School London. Với nền tảng học vấn vững chắc và kinh nghiệm phong phú, bà đã mang đến những đổi mới đột phá cho PPP Laser Clinic.

Với niềm yêu thích nghệ thuật và cái đẹp, bà Hạnh đã quyết định mang PPP Laser Clinic về Việt Nam, với mong muốn nâng cao chuẩn mực chăm sóc da bằng công nghệ hiện đại. Dưới sự lãnh đạo của bà, PPP Laser Clinic đã không ngừng mở rộng mạng lưới dịch vụ ra nhiều quốc gia và đạt được nhiều giải thưởng uy tín.

Sự công nhận từ giải thưởng Doanh Nhân Xuất Sắc Châu Á tại APEA 2024 là minh chứng cho khả năng lãnh đạo vượt trội của bà Hạnh trong một ngành công nghiệp cạnh tranh và luôn thay đổi. Bà là một hình mẫu điển hình cho nữ lãnh đạo hiện đại, với những đóng góp to lớn không chỉ về kinh tế mà còn nâng cao hình ảnh người phụ nữ tự tin và bản lĩnh trong xã hội.

PPP Laser Clinic - Tiên phong trong ngành thẩm mỹ công nghệ cao

PPP Laser Clinic là hệ thống chăm sóc da hàng đầu với các giải pháp làm đẹp tiên tiến, áp dụng công nghệ laser hiện đại và các phương pháp điều trị da chuyên nghiệp. Kể từ khi thành lập, PPP Laser Clinic đã liên tục mở rộng mạng lưới, cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng khắp khu vực. Giải thưởng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Châu Á APEA 2024 lần nữa khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ và cam kết bền vững của PPP trong việc mang đến những giải pháp chăm sóc da hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ: “Tầm nhìn của tôi luôn là đưa PPP Laser Clinic trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc da công nghệ cao, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Chúng tôi tập trung vào việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất và cung cấp dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng đến yếu tố bền vững và trách nhiệm xã hội, luôn đặt chất lượng và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.”

Tương lai phát triển của PPP Laser Clinic

PPP Laser Clinic sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hệ thống tại nhiều quốc gia hơn nữa. Với tầm nhìn chiến lược và sự dẫn dắt sáng suốt của bà Nguyễn Thúy Hạnh, PPP Laser Clinic hứa hẹn sẽ không ngừng phát triển, duy trì vị thế là một trong những thương hiệu chăm sóc da công nghệ cao hàng đầu tại khu vực châu Á và trên toàn cầu.