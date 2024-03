Porsche hé lộ siêu xe điện Taycan mạnh nhất lịch sử

TPO - Hãng xe Đức ấn định thời điểm ra mắt biến thể Porsche Taycan Turbo GT với công suất hơn 1.000 mã lực trong tháng 3 này.

Porsche mới đây hé lộ thông tin về chiếc Taycan được mô tả là mạnh mẽ trong lịch sử của hãng. Siêu xe chạy điện này sẽ chính thức ra mắt toàn thế giới vào ngày 11/3 tới.

Theo Motor1, mẫu xe mới này có tên Porsche Taycan Turbo GT. Phiên bản mạnh mẽ nhất của Taycan hiện tại là Turbo S có công suất 939 mã lực và mô-men xoắn trên 1.100 Nm, cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,4 giây. Do đó, phiên bản Turbo GT được dự đoán sẽ sở hữu công suất trên 1.000 mã lực để trở thành mẫu xe mạnh và nhanh nhất từng có của thương hiệu Đức.

Những hình ảnh đầu tiên được Porsche hé lộ cho thấy Taycan Turbo GT sẽ được cải tiến mạnh về khí động học với cánh gió sau cố định. Bên cạnh đó, siêu xe này sẽ có bộ chia gió và bộ khuếch tán tích hợp các vây gió bên cùng bộ la-zăng hợp kim mới.

Theo Porsche, trong quá trình thử nghiệm sức mạnh, chiếc Taycan Turbo GT do tay đua Lars Kern điều khiển đã hoàn thành đường đua Nurburgring trong 7:07:55. Đây là thành tích nhanh hơn 26 giây so với kỷ lục trước đó do chính anh thiết lập khi lái chiếc Porsche Taycan S Sport vào năm 2022.

Kevin Giek, trưởng bộ phận phát triển dòng xe Taycan cho biết phiên bản Turbo GT thực sự đã vươn tới đẳng cấp của những siêu xe điện: “26 giây là một khoảng cách đáng kể trong bộ môn đua xe thể thao. Thành tích này không chỉ nhanh hơn 18 giây so với kỷ lục của mẫu Tesla Model S Plaid (7:25:31) được thiết lập vào tháng 6 năm ngoái, mà nó còn đưa Taycan lên ngang hàng với các siêu xe điện".

Với tư cách là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe xếp trên Taycan Turbo S và Taycan tiêu chuẩn, Taycan Turbo GT được nâng cấp về mọi mặt với phạm vi hoạt động xa hơn, sạc nhanh hơn và hiệu suất cao hơn. Xe cũng sở hữu bộ pin lớn hơn, mạnh hơn (105 kWh) cùng hệ thống quản lý nhiệt mới để cải thiện hiệu suất.

Vì lý do đó, giá của Taycan Turbo GT chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể so với bản Turbo S, khởi điểm ở mức 210.995 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng). Theo Motor1, sẽ không ngạc nhiên nếu siêu xe điện mới nhất của Porsche có giá khoảng 250.000 USD (khoảng 6,2 tỷ đồng), ngang ngửa với chiếc Lucid Air Sapphire.