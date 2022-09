Pin 3 mẫu iPhone 14 ‘trâu’ hơn iPhone 13, giá tăng tinh vi

TPO - Apple không quảng cáo dung lượng pin cho dòng sản phẩm mới nhất iPhone 14, nhưng theo nguồn tin của MacRumors, ba trong số bốn mẫu iPhone 14 có dung lượng pin lớn hơn so với dòng iPhone 13, ngoại trừ iPhone 14 Pro Max (pin yếu hơn một chút so với iPhone 13 Pro Max). Trong khi đó, Apple tăng giá iPhone 14 một cách tinh vi.

Dung lượng pin dành cho dòng iPhone 13:

-iPhone 13 mini: 2,406 mAh

-iPhone 13: 3,227 mAh

-iPhone 13 Pro: 3,095 mAh

-iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh

Dung lượng pin dành cho dòng iPhone 14:

-iPhone 14: 3,279 mAh

-iPhone 14 Plus: 4,325 mAh

-iPhone 14 Pro: 3,200 mAh

-iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh

Thông tin trên được lấy từ một cơ sở dữ liệu mang tính chất quản lý. Trước đây, cơ sở dữ liệu này đã tiết lộ chính xác dung lượng pin cho cả bốn mẫu iPhone 13 và MacBook Pro 14 inch và 16 inch trước khi chúng chính thức trình làng hồi năm ngoái.

Dung lượng pin cho tất cả các mẫu iPhone 14 cũng đã bị rò rỉ trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Sau đó, ShrimpApplePro, chủ tài khoản mạng xã hội Twitter, lưu ý về thông tin này.

Apple thông báo, cả 4 mẫu iPhone 14 đều có “thời lượng pin dùng cả ngày”. Các mẫu iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có thời lượng pin lâu hơn tới một giờ (khi phát video ngoại tuyến) so với các mẫu iPhone 13 tương đương, theo thông số kỹ thuật trên trang web của Apple. Trong khi đó, không có mẫu nào có thể so sánh trực tiếp cho iPhone 14 Plus.

Do kích thước màn hình 6,7 inch lớn hơn và thiếu một số tính năng của mẫu Pro, iPhone 14 Plus có thời lượng pin lâu nhất từ ​​trước đến nay so với bất kỳ chiếc iPhone nào, theo Apple. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng vì thông số kỹ thuật của Apple cho thấy iPhone 14 Pro Max vẫn có thời lượng pin lâu nhất để phát lại video, có thể là do màn hình ProMotion có khả năng tăng tốc độ làm mới để tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Tất cả bốn mẫu iPhone 14 đã được Apple công bố vào tuần trước và có sẵn để đặt hàng trước kể từ ngày 9/9. Các thiết bị này sẽ ra mắt ngày 16/9, ngoại trừ iPhone 14 Plus (trình làng từ ngày 7/10).

Tăng giá một cách tinh vi

Apple đã tăng giá iPhone một cách tinh vi một vài lần và hãng lại làm điều đó trong năm nay. Năm 2021, chiếc iPhone rẻ nhất (không phải mẫu SE) là chiếc mini, có giá khởi điểm 700 USD. Năm nay, mẫu rẻ nhất của dòng cao cấp là iPhone 14 có giá 800 USD.

Giá iPhone 13 cũng là 800 USD và Apple đang chỉ vào điều đó, nhưng người dùng tinh ý sẽ nhận ra, giá vé vào cửa đã tăng lên khi chiếc mini biến mất. Bản thân chiếc mini là một phần của đợt tăng giá tinh tế - giá iPhone 11 màu vani bắt đầu ở mức 700 USD vào năm 2019, iPhone 12 cơ bản cũng là 700 USD vào năm 2020. Tuy nhiên, chiếc mini mới được giới thiệu, iPhone 12 6,1 inch (chính là kế nhiệm thực tế của iPhone 11) đã tăng lên 800 USD.

Tại lễ công bố dòng iPhone 14 mới đây, Apple đã cho thấy giá của các mẫu mới tại Mỹ, giống với dòng iPhone 13.

Các mẫu mới có mức giá tương đương các mẫu cũ ở một số quốc gia (bao gồm Mỹ, Canada và Trung Quốc), nhưng đã tăng lên đáng kể ở châu Âu, một số khu vực châu Á và các khu vực khác.



iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Mỹ USD 799 USD 899 USD 999 USD 1.099 Anh GBP 849 GBP 949 GBP 1.099 GBP 1.199 Đức EUR 999 EUR 1.149 EUR 1.299 EUR 1.449 Ấn Độ INR 79.900 INR 89.900 INR 129.900 INR 139.900 Trung Quốc CNY 5.999 CNY 6.999 CNY 7.999 CNY 8.999 Nhật Bản JPY 119.800 JPY 134.800 JPY 149.800 JPY 164.800