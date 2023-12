Phương Nhi dẫn đầu bình chọn top 10 váy dạ hội đẹp nhất 2023

TPO - Thiết kế Á hậu Phương Nhi mặc trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023 dẫn đầu cuộc bình chọn top 20 váy dạ hội đẹp nhất năm 2023.

Ngày 27/12, chuyên trang sắc đẹp BPageant Corner công bố bảng xếp hạng 20 thiết kế váy dạ hội đẹp nhất năm 2023. Danh sách được tổng hợp dựa trên trang phục dạ hội của các thí sinh tham dự những cuộc thi sắc đẹp lớn trong năm như Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Supranational, Miss Grand International.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Á hậu Phương Nhi với thiết kế dạ hội trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản. Thiết kế mang màu sắc trắng tinh khiết có tên Ngọc Phương Đông.

Mẫu váy là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp truyền thống phương Đông và yếu tố hiện đại. Đặc biệt, chiếc nơ tám cánh bằng lụa Mikado cao cấp được nhấn nhá như một dải choàng, gợi nhớ đến thắt lưng Obi của kimono - trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Nhà thiết kế thực hiện bộ váy của Phương Nhi cho biết trang phục được điểm tô bởi hơn 15.000 viên ngọc trai đan xen với đá Swarovski, giúp Phương Nhi tỏa sáng trên sân khấu.

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng là người đẹp Karla Guilfú Acevedo - top 5 Miss Universe 2023, Maria Alejandra Lopez Perez - Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, Michelle Dee - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2023, Anntonia Porsild - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Với thiết kế váy dạ hội ấn tượng, Phương Nhi đã vào top 15 chung cuộc tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023. Nhờ thành tích này, Phương Nhi cũng góp phần giúp Việt Nam đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Country of the Year 2023 của chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns.

Một tuần sau chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế công bố bảng xếp hạng của các thí sinh trong đêm thi. Xếp ở vị trí thứ 9 là đại diện Việt Nam - Nguyễn Phương Nhi. Các fan sắc đẹp Việt bày tỏ tiếc nuối khi Á hậu Phương Nhi đã thiếu may mắn để vào top 7 chung cuộc.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 80-57-88 cm. Người đẹp gốc Thanh Hóa theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế Đại học Luật Hà Nội, thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Trước đó, tại cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi giành giải Á hậu 2 và thắng giải phụ Người có làn da đẹp nhất.