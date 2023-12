Việt Nam xếp hạng 7 nhan sắc nhờ thành tích của Lê Hoàng Phương, Phương Nhi

TPO - Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns xếp hạng 7 trong các cường quốc nhan sắc năm 2023 nhờ thành tích của Lê Hoàng Phương, Nguyễn Phương Nhi, Đặng Thanh Ngân...