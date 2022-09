Phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19 với chuỗi hoạt động hội tại ITE HCMC 2022

Sáng 8/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM (ITE HCMC) lần thứ 16 – năm 2022. Hội chợ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TPHCM tổ chức.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện Bộ Du lịch các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan.

Trở lại sau 2 năm vắng bóng vì đại dịch COVID-19, Hội chợ ITE HCMC 2022 với chủ đề “Cùng vững bước, cùng đi lên” tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một sự kiện thương mại du lịch quốc tế uy tín hàng đầu khu vực hạ nguồn sông Mekong, qua đó giúp ngành du lịch tăng tốc, bứt phá sau đại dịch.

Hội chợ ITE HCMC 2022 diễn ra từ 8-10/9, quy tụ hơn 1.500 đại biểu đến từ hơn 45 tỉnh, thành phố trên cả nước và 25 quốc gia, vùng lãnh thổ với chuỗi hoạt động chuyên môn đa dạng, phong phú với mục tiêu mang lại nhiều giải pháp về các vấn đề đang được quan tâm như phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị cho du khách, tăng cường chuyển đổi số… nhằm hướng đến mục tiêu chung là phục hồi du lịch nhanh, bền vững, góp phần tăng cường đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các nước.

Hội chợ ITE HCMC 2022 là sự kiện du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình Người mua quốc tế, mang đến cơ hội để các doanh nghiệp du lịch quốc tế mở rộng thị trường, cũng như tìm kiếm các đối tác du lịch tại Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mekong. Trải qua quá trình tham vấn từ các doanh nghiệp hàng không, du lịch hàng đầu Việt Nam, Hội chợ ITE HCMC 2022 đã lựa chọn và mời 150 người mua quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam (gồm: Mỹ, Australia, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nga, Romania, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Kuwait).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết trong giai đoạn tăng tốc để phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy thị trường khách quốc tế đến với Việt Nam, cũng như tăng trưởng dòng khách lưu chuyển giữa các nước, giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, doanh nghiệp du lịch Tiểu vùng sông Mekong với doanh nghiệp các thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng trong khu vực và trên thế giới.

Với mục tiêu tăng tốc phục hồi và tạo đà phát triển trong bối cảnh mới, tại Hội chợ ITE HCMC 2022, Sở Du lịch Thành phố phối hợp với Tổng cục Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch TPHCM triển khai nhiều hoạt động chuyên môn ngay sau lễ khai mạc.

Đặc biệt, năm nay sẽ có nhiều diễn đàn, hội thảo lớn như: Diễn đàn du lịch cấp cao “Giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế bền vững” với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo UBND, đại diện Sở Du lịch các tỉnh, thành trên cả nước; Hội thảo thúc đẩy thị trường khách du lịch trọng điểm và tiềm năng của Việt Nam (Ấn Độ và Trung Đông) do Tổng cục Du lịch chủ trì; Hội thảo về chuyển đổi số trong du lịch; Chuỗi sự kiện về truyền thông điểm đến...

Bên cạnh đó còn có các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nổi bật như: Đêm Campuchia do Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia chủ trì tổ chức; Đêm Hàn Quốc do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì tổ chức; Hội nghị xúc tiến “Điểm đến du lịch Bắc Kạn”; Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam.

Cùng với sự phục hồi của du lịch thế giới, du lịch Việt Nam dù chỉ chính thức mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3/2022 nhưng đã có bước tăng trưởng ấn tượng với hơn 81 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế trong 8 tháng năm 2022, trong đó khách du lịch nội địa là 79,8 triệu lượt, tăng 155,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 356.600 nghìn tỷ đồng, tăng 161,2% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tại TPHCM, trong 8 tháng đầu năm 2022 đã đón 18,15 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế, trong đó khách du lịch nội địa tăng 216% so với cùng kỳ năm 2021, tổng thu du lịch ước đạt 74.500 tỷ đồng, tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2021.