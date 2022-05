Phú Thọ lên cơn sốt vé xem U23 Việt Nam

TP - So với thời tiết nắng nóng tại Việt Trì (Phú Thọ) những ngày này, cơn sốt vé xem U23 Việt Nam tại SEA Games 31 có lẽ còn lớn hơn. Ban tổ chức (BTC) dự báo các trận đấu tại cả 2 bảng A và B môn bóng đá nam sẽ thu hút lượng cổ động viên (CĐV) cực lớn.

Theo kế hoạch, 8h sáng qua (3/5), BTC SEA Games 31 của Phú Thọ bắt đầu phân phối vé xem các trận bóng đá 2 bảng A và B môn bóng đá nam. Tuy nhiên, từ chiều trước đó, nhiều người đã đến Nhà thi đấu TDTT Việt Trì để chờ sẵn. Tới sáng qua, hàng nghìn người đã tập trung tại đây, chen nhau chờ mua vé. Trong đám đông có cả người già, trẻ em và phụ nữ mang bầu. Nhiều người cho biết đã đi hàng chục ki lô mét đến Việt Trì để chờ mua vé.

Anh Đặng Tú, quê Phú Thọ nhưng đang công tác tại Hà Nội, cho biết, đã tranh thủ ngày nghỉ lễ về quê mua vé xem đội tuyển U23 Việt Nam. “Chả mấy khi được xem trực tiếp đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games. Lần này trên sân nhà mà lại chính quê tôi. Khi nghe tin Phú Thọ được đăng cai vòng đấu bảng môn bóng đá nam, tôi đã rất mừng rồi và chỉ chờ để mua vé xem nên lần này không thể bỏ lỡ”, anh Tú chia sẻ.

Dù đã có kinh nghiệm tổ chức một vài trận giao hữu của đội tuyển U23 Việt Nam, gần nhất là trận đấu với U20 Hàn Quốc, BTC địa phương có lẽ vẫn không lường hết sức nóng vé xem các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Chính vì vậy, địa điểm bán chỉ sắp xếp một quầy vé. Các nhân viên tại đây vì vậy cũng toát mồ hôi làm nhiệm vụ, trong khi lực lượng an ninh phải hoạt động hết công suất để đảm bảo trật tự.

Theo kế hoạch do BTC công bố trước đó, ngoài lượng vé mời, vé cho các quan chức, nhà tài trợ…, sẽ có khoảng 16.000 vé được phân phối cho CĐV qua cả 2 kênh online và bán trực tiếp. Con số này dù vậy không đáp ứng được nhu cầu của CĐV. Chỉ không lâu sau khi mở bán hôm qua, vé đã được bán hết. Anh Dũng, công nhân tại Việt Trì, than thở, đã đứng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ nhưng không mua được vé. Trước đó, anh thử vào trang web bán vé online theo thông báo của BTC nhưng không thể mua được vé. Theo anh Dũng, trong khi anh ra về tay không, có những người mua được nhiều hơn 2 vé. “Chắc tôi phải mua vé chợ đen thôi”, anh Dũng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay tại Nhà thi đấu TDTT Việt Trì hôm qua đã xuất hiện khá nhiều “phe vé”. Những người này vừa có kinh nghiệm chen chân mua vé trong quầy, đồng thời tiếp cận khán giả có vé để mua lại với giá cao hơn rồi lập tức rao bán lại. Giá vé lập tức bị “thổi” lên gấp 2, thậm chí gấp 3 lần giá gốc. Những cặp vé vị trí đẹp ở khán đài B các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tăng lên tới 1,5-2 triệu đồng/chiếc. Vé xem các trận đấu khác cũng chênh lệch 200.000-300.000 đồng/chiếc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một thành viên BTC nhận định, sức nóng của U23 Việt Nam thực sự lớn. “Chúng tôi đã lường trước sút hút của U23 Việt Nam nhưng không nghĩ lại lớn tới vậy. Đây cũng là kinh nghiệm để BTC lên phương án đảm bảo an toàn, an ninh tốt hơn khi vào giải. Với các trận đấu có sự tham dự của đội tuyển U23 Việt Nam, công tác an ninh sẽ phải được triển khai rất kỹ lưỡng”, vị này cho biết.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Lester. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp U23 Indonesia ở trận ra quân ngày 6/5.