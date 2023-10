Phụ huynh phản ánh giá thực phẩm cao bất thường: Nhà trường lên tiếng

TPO - Đọc bảng kê khai thực phẩm nhập vào trường, phụ huynh Trường Mầm non Phước Long B phản ánh giá những mặt hàng này cao bất thường, hơn cả giá của siêu thị uy tín.

Phản ánh đến Tiền Phong, chị T., phụ huynh Trường Mầm non Phước Long B (TP Thủ Đức, TPHCM) cho hay, qua bảng kê thực phẩm nhập vào trường dùng nấu cho trẻ trong sáng và trưa ngày 2/10, chị thấy nhiều thực phẩm cao hơn giá của các siêu thị uy tín.

Theo thông tin từ bảng kê, đường kính trắng có giá 49.800 đồng/kg, dưa hấu không hạt giá 58.900 đồng/kg, thịt nạc dăm ngon có giá 219.800 đồng/kg, thơm đã gọt giá 39.900 đồng/trái, nước mắm Hưng Thịnh chai 0,5 ml có giá 47.450 đồng, cá lóc phi lê giá 308.900 đồng/kg.

“Giá rau, củ, quả hữu cơ cũng không cao đến vậy. Ngay cả đường, nước mắm có giá niêm yết sẵn cũng cao hơn giá bình thường ở các siêu thị. Tại sao trường lại chọn nhà cung cấp có giá cao mà không lựa chọn những nhà cung cấp khác”, phụ huynh này bày tỏ.

Hiện các khoản tạm thu của Trường Mầm non Phước Long B về tiền ăn của trẻ trong lúc chờ hướng dẫn của UBND TPHCM được tính giá ăn sáng 15.000 đồng/ngày, ăn trưa và xế 35.000 đồng/ngày. Ngoài ra, phụ huynh còn trả tiền nước uống, phục vụ ăn sáng, vệ sinh, phục vụ và quản lý bán trú.

Ngoài ra, phụ huynh còn phản ánh trường triển khai các lớp học năng khiếu như vẽ, nhịp điệu, kỹ năng sống, tiếng Anh với người nước ngoài xen kẽ với giờ học chính khóa. Họ băn khoăn, nếu không đăng ký cho con học thì sẽ phải đón con về sớm hoặc con sẽ bị ra ngoài lớp trong các giờ học đó...?

Nhà trường nói gì?

Trả lời báo Tiền Phong, bà Đinh Thị Xuân Châu, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Phước Long B cho hay, từ tháng 6/2023 nhà trường bắt đầu công khai giá thực phẩm và có dán thông báo tại bảng tin của trường để tất cả phụ huynh được nắm và đến nay vẫn chưa tiếp nhận thông tin phản ánh từ phụ huynh nào về việc thực phẩm đắt, rẻ hay bữa ăn kém chất lượng.

“Nguồn thực phẩm của nhà trường được tính giá theo quy định của nhà nước và chưa vượt quá mức quy định này. Tất cả thực phẩm nhập vào đều áp dụng theo chuỗi thực phẩm an toàn và có đầy đủ thông tin đơn vị nhà cung cấp, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc nhập hàng… Những đơn vị này được trường chọn lựa dựa trên uy tín và chất lượng sản phẩm”, bà Châu khẳng định.

Liên quan đến việc dạy các môn năng khiếu, môn kỹ năng sống trong nhà trường, bà Châu cho hay, thực tế nhà trường không bắt buộc các bé phải theo học các môn học này bởi đây là môn học tự chọn và tự nguyện để các bé làm quen trước khi lên cấp Tiểu học.

" Nhà trường vừa mới được thành lập nên mong muốn áp dụng dạy thử nghiệm các môn học mới để sau đó rút kinh nghiệm và chọn các đơn vị giảng dạy uy tín và phù hợp với túi tiền của các phụ huynh. Sau thời gian thử nghiệm, nhà trường sẽ thống kê, họp để xin ý kiến của phụ huynh học sinh, giáo viên… sau đó mới tính đến chuyện có áp dụng giảng dạy tại trường hay không", bà Châu giải thích.

Được biết, Trường Mầm non Phước Long B vừa được khánh thành vào sáng 26/4. Trường được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3/2021 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 44.000 tỷ đồng. Trường mới được thiết kế 1 trệt, 2 lầu, gồm 18 phòng học, các phòng chức năng và đầy đủ trang thiết bị giáo dục mầm non. Năm học 2023-2024, trường đón gần 200 trẻ mầm non theo học.