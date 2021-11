Phố trong làng tập 7: Hết đánh vợ, Mến (Doãn Quốc Đam) lại giở thói ghen tuông

TPO - Trong tập 7 của bộ phim "Phố trong làng", Mến (Doãn Quốc Đam) sau khi bị dọa kiện vẫn chứng nào tật nấy. Hết đánh vợ, gã lại giở thói ghen tuông, chửi mắng khi thấy vợ thuê xe ôm để về nhà. Tập 7 lên sóng 21h tối 16/11 trên kênh VTV1.

Trailer tập 7 của bộ phim "Phố trong làng" mở đầu với cuộc họp ở trụ sở công an xã Tân Xuân. Nam (Anh Tuấn) cho rằng cần áp dụng nghiêm các chế tài xử phạt để ổn định tình hình an ninh trật tự.

Ông Quyền (NSƯT Đức Khuê) định viết bài để tuyên truyền qua loa phát thanh. Nhưng hiện nay ở Tân Xuân, người trẻ cắm mặt vào điện thoại, người già đi sinh hoạt câu lạc bộ, không ai còn để ý tới loa phát thanh của xã. Thậm chí, nhiều thanh niên ở các xã lân cận còn cắt đứt dây điện, ném vỡ loa.

Công an xã gặp khó khăn trong việc đảm bảo an ninh, an toàn và nâng cao dân trí ở địa bàn.

Bất chấp được nghe tuyên truyền, thậm chí dọa kiện, Mến (Doãn Quốc Đam) vẫn không bỏ thói bạo lực, chửi mắng vợ. Con gái phải nhập viện, gã uống say rồi khóc lóc xin được gặp con. Nhưng khi vợ con về nhà, Mến lập tức chửi vợ không tiếc lời dù cô vợ cả đêm ở viện trông con.

"Chí Phèo" xã Tân Xuân còn giở thói ghen tuông vì thấy vợ đi xe ôm về nhà. Cư xử tệ bạc, cả ngày chỉ biết đuổi đánh vợ nhưng Mến vẫn hằn học: "Mày muốn về sao không gọi tao đón? Mày coi thường tao đúng không?".

Trong khi đó, chiến sĩ công an Đông (Đức Hiếu) tiếp tục "thả thính" cô bán quạt xinh đẹp. Lấy cớ hỏi cách chế biến món ăn, Đông xin số điện thoại của Hải (Minh Thu). Hải lém lỉnh "thách thức" Đông tìm ra Facebook của cô.

