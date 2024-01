Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quà Tết tại Lai Châu

TPO - Ngày 23/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Chia sẻ” tỉnh Lai Châu.

Với phương châm tất cả mọi nhà đều có Tết, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Lai Châu bố trí gần 3,7 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho 197 người có công, hỗ trợ 3.716 hộ nghèo không có khả năng ăn tết; tổ chức thăm, động viên 52 đơn vị thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 2.300 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và bày tỏ vui mừng cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Lai Châu cần tiếp tục quan tâm có các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và những đối tượng không có khả năng ăn Tết; tạo việc làm sinh kế bền vững, giảm nghèo bền vững, tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ các hộ dân đón Tết sum vầy, mang Xuân yêu thương đến muôn bản, các gia đình.

Đặc biệt, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bộ đội biên phòng, y bác sĩ, giáo viên và những người lao động đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu vùng xa; các lực lượng quân đội, công an đề cao cảnh giác không bị động bất ngờ trong mọi tình huống nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối để nhân dân vui Tết đón Xuân.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Đoàn công tác và tỉnh Lai Châu tặng quà cho hơn 200 đoàn viên, người lao động, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo.