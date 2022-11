Phố đêm Hà Nội bát nháo: Khi nào dẹp loạn lòng đường, vỉa hè?

TP - Trả lời PV Tiền Phong sau khi báo đăng loạt bài “Phố đêm Hà Nội bát nháo, ai quản?”, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường cho biết Thanh tra giao thông sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch để cùng với Cảnh sát trật tự - Công an thành phố, Công an quận, huyện triển khai lực lượng liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thời gian qua, Thanh tra giao thông Hà Nội, trong đó chủ công là các đội thanh tra giao thông địa bàn đóng tại các quận, huyện đã phối hợp với công an địa phương kiểm tra, xử lý, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm vỉa hè, lòng đường. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm, thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm gần 1.000 trường hợp bãi xe, các cửa hàng, cá nhân kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phạt tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Có trường hợp chủ nhà hàng, điểm trông xe vi phạm trên vỉa hè đã bị lập biên bản xử phạt tới 30 triệu đồng/lần. Các địa bàn vi phạm nhiều nhất là quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai, Cầu Giấy…

Đề cập trách nhiệm quản và giữ trật tự vỉa hè, lòng đường trên các tuyến phố, ông Cường cho biết, lực lượng đóng vai trò chính và quan trọng nhất là chính quyền phường, quận, trong đó đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực là công an quận, công an phường. Với trách nhiệm là đơn vị đảm bảo trật tự xã hội, trong đó có trật tự đô thị, việc vi phạm lòng đường, vỉa hè công an phường, công an quận phải là lực lượng biết, nắm bắt đầu tiên. Từ đó, căn cứ vào chức năng của mình, nếu trên vỉa hè công an có toàn quyền kiểm tra, xử lý, còn nếu ở lòng đường họ có trách nhiệm thông báo, phối hợp với Đội Thanh tra giao thông thành phố đóng trên địa bàn để cùng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Dẫn chứng thêm cho đánh giá trên, ông Cường thông tin, hiện nay quán ăn, nhà hàng trên các tuyến phố theo quy định chỉ được mở đến 23h đêm, tuy nhiên nhiều quán ăn, nhà hàng, giải trí đã mở cửa đến 2 - 3 giờ sáng, kéo theo đó là hàng loạt bãi, điểm trông xe của các tụ điểm này cũng tồn tại trên đường. Vì vậy nếu công an phường, quận không kiểm tra, chấn chỉnh thì việc này rất khó giải quyết dứt điểm.

Dẹp bát nháo lòng đường, vỉa hè về đêm

Đối với công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên lĩnh vực lòng đường, vỉa hè về đêm, ông Cường cho biết, đang bị một số chính quyền địa phương xem nhẹ. Theo ông Cường, về đêm, ngoài công an, các lực lượng có liên quan khác gần như không thể chủ động đi kiểm tra, xử lý.

Trả lời vì sao các lực lượng khác lại gặp khó khăn khi đi kiểm tra, xử lý về đêm, ông Cường cho biết, về đêm chủ yếu liên quan đến trật tự nên chỉ công an là lực lượng thường xuyên chủ động tuần tra, giám sát, xử lý vi phạm. Với Thanh tra giao thông, theo quy định nếu đi tuần tra, xử lý về đêm phải có kế hoạch hoặc chuyên đề được Thanh tra Sở GTVT chấp thuận, phê duyệt hoặc giao nhiệm vụ.

Từ thực tế vi phạm trật tự lòng đường vỉa vè hiện nay và nội dung này đã được Tiền Phong đề cập trong loạt bài “Phố đêm Hà Nội bát nháo, ai quản?”, ông Cường cho biết, trong tuần này Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Cảnh sát trật tự - Công an thành phố Hà Nội và công an các quận, huyện để triển khai các tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị về đêm.

Về các khu vực được kiểm tra, cũng theo ông Cường, tập trung trước trên các tuyến phố dư luận nhân dân bức xúc và báo chí đã có phản ánh. Ngoài nội dung bãi đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các tổ công tác liên ngành sẽ xử lý cả tình trạng hàng quán kinh doanh ngoài phạm vi được phép sử dụng, hoạt động sai giờ, quá giờ quy định.

Sau khi kiểm tra, xử lý vi phạm, tổ công tác liên ngành sẽ bàn giao cụ thể từng khu vực, tuyến phố cho công an phường, quận. Từ đó, lực lượng thực thi công vụ ở địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên, có biện pháp chống tái diễn.