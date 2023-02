Phó Chánh thanh tra tỉnh An Giang cùng loạt cán bộ bị bắt vì tham ô tài sản

TPO - Chiều 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét đối với 9 bị can về hành vi “Tham ô tài sản”. Trong đó, có nhiều bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một huyện tại An Giang.