Phim Việt khó trăm tỷ cuối năm

Ngoài rạp, Cô gái từ quá khứ hiện là cái tên được khán giả chú ý. Phát hành ngày 13/10, tác phẩm vượt nhiều đối thủ để vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong 5 ngày liên tiếp. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), đến nay dự án hốt hơn 32 tỷ đồng và sẽ còn hút khách trong một thời gian nữa. Song, khả năng phim cán mốc 100 tỷ đồng là không cao khi lễ Halloween sắp đến và nhiều đối thủ quốc tế nặng ký rục rịch ra rạp, điển hình là bom tấn siêu anh hùng Black Adam đến từ hãng DC.

Phim Việt bất ngờ bứt phá

Trước Cô gái từ quá khứ, không có nhiều dự án Việt tạo được sức hút mạnh mẽ như vậy. Kể từ tháng 9, các rạp gần như vắng bóng phim nội, chủ yếu nhường đất cho phim ngoại mặc sức tung hoành. Các tác phẩm được phát hành cũng không được chú ý, rơi vào tình trạng thua lỗ hoặc bị chê bai về chất lượng như Vô diện sát nhân, Cù lao xác sống, Trò chơi tử thần... Gần nhất, phim kinh dị Mười: Lời nguyền trở lại cũng không có mức doanh thu ấn tượng dù quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Chi Pu, Hồng Ánh, Bình Minh, Anh Thư… Phim bị đánh giá thấp về nội dung, hiện chỉ đạt hơn 24 tỷ đồng sau hơn 3 tuần công chiếu.

Thành công của Cô gái từ quá khứ là tín hiệu tốt, cho thấy điện ảnh Việt đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Nhưng kết quả cũng khá dễ đoán vì dự án có nhiều yếu tố hút khách. Là tác phẩm do bộ đôi Bảo Nhân, Nam Cito đạo diễn, phim nối tiếp câu chuyện về Ms. Q – nhân vật được yêu thích trong loạt phim Gái già lắm chiêu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Ngoài ra, dàn diễn viên cũng gây chú ý với những gương mặt như NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu, Lãnh Thanh... Đặc biệt sự xuất hiện của Kaity Nguyễn cũng gây được tò mò, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ khi lần đầu đóng chung với đàn chị Lan Ngọc.

Ngoài ra, trước nay hai đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito luôn biết cách tạo chú ý cho các tác phẩm. Họ không chỉ chăm chút về khâu sản xuất mà còn đầu tư mạnh về truyền thông, quảng bá phim. Dù còn gây nhiều tranh cãi, khó thể phủ nhận Gái già lắm chiêu là một thương hiệu ăn khách của điện ảnh Việt. Bằng chứng là cả ba phần Gái già lắm chiêu 2, 3 và 5 đều nằm trong danh sách 50 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời. Trong đó, phần 3 thu về hơn 135 tỷ đồng, hiện đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Sự cạnh tranh gay gắt từ phim ngoại

Thời điểm ra rạp, Cô gái từ quá khứ phải đối mặt nhiều dự án quốc tế như phim kinh dị Cười (Smile), phim hài - lãng mạn Tấm vé đến thiên đường (Ticket to Paradise), phim hành động Nữ vương huyền thoại (The Women King)... Nhưng tất cả đều không phải đối thủ quá nặng ký. Nội dung kém thu hút, chưa kể các ngôi sao như Julia Roberts, George Clooney hay Viola Davis hiện không còn là tên tuổi bảo chứng phòng vé. Hơn nữa, cơn sốt Bỗng dưng trúng số đến từ Hàn Quốc đã có dấu hiệu hạ nhiệt, tạo điều kiện cho phim Việt vươn lên.

Với tốc độ hiện tại, nhiều khả năng Cô gái từ quá khứ sẽ chạm mốc doanh thu 60 tỷ đồng sau hai tuần. Nhưng để đến được con số 100 tỷ đồng còn là chặng đường dài. Cái tên có thể cản đường, đẩy phim ra khỏi vị trí đầu bảng là Black Adam - tác phẩm đánh dấu màn ra mắt của nhân vật nổi tiếng cùng tên trong Vũ trụ Mở rộng DC do The Rock thủ vai. Dự án có kinh phí xấp xỉ 200 triệu USD, là bom tấn được Warner Bros. đầu tư quảng bá từ lâu, hứa hẹn sẽ tạo cú nổ về mặt doanh thu toàn cầu. Theo thông tin mới nhất, tài tử Henry Cavill sẽ góp mặt trong vai Superman càng khiến phim được chú ý hơn.

Trong năm nay, chưa có phim Việt nào vượt qua cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Tác phẩm ăn khách nhất Em và Trịnh cũng dừng lại ở con số hơn 97 tỷ. Cuối năm chỉ có lác đác một vài dự án được thông báo sẽ ra rạp, trong đó có 3 phim kinh dị chốt lịch phát hành là: Virus cuồng loạn, Hạnh phúc máu và Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái. Nhưng cả ba cái tên đều không có nhiều yếu tố hút khách bằng Cô gái từ quá khứ, do đó không được kỳ vọng sẽ đạt danh hiệu “trăm tỷ”.

Trái lại, số lượng phim ngoại vẫn nhiều, đa dạng về đề tài và thể loại nên khán giả có nhiều lựa chọn hơn. Sau Black Adam, trong hai tháng cuối năm lần lượt sẽ có hai bom tấn Black Panther: Wakanda Forever (ngày 10/11) và Avatar: The Way of Water (16/12). Cả hai đều là phần hậu truyện của những hiện tượng điện ảnh ăn khách, có lượng fan đông đảo, nhiều khả năng “đè bẹp” phim Việt ngay tại sân nhà.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là sẽ đến Halloween. Theo thông lệ, hàng loạt phim kinh dị sẽ đổ bộ ra rạp để chinh phục khán giả. Do đó, tuần này cũng là tuần "lửa thử vàng", quyết định xem thử Cô gái từ quá khứ có thực sự đủ sức vượt qua các đối thủ ngoại quốc hay không.