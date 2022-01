Phim Tết không dễ thu trăm tỷ?

TP - Lần đầu tiên trong chục năm trở lại đây, các nhà sản xuất dè dặt đưa phim tham gia đường đua phim Tết. Số lượng phim chiếu rạp thưa vắng và doanh thu ước tính không dễ mơ tới con số khủng.

Nhập cuộc vào phút chót

Hai phim sớm nhất công bố khởi chiếu Tết là Chìa khóa trăm tỷ và 1990. Trạng Tí phiêu lưu ký từng chiếu rạp ít ngày hồi tháng 4 nhưng phải tạm dừng do dịch bệnh bùng phát, nay trở lại dịp Tết. Chìa khóa trăm tỷ quy tụ bộ đôi hài ăn khách Thu Trang-Kiều Minh Tuấn. Phim từng hai lần phải hoãn chiếu do giãn cách xã hội. Bộ phim do đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện dựa trên kịch bản gốc của Nhật Bản Key of life, từng gặt hái thành công ở hai thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Phim xoay quanh chuyện tình của Phan Thạch (Kiều Minh Tuấn) và Mai (Thu Trang) nhưng lại xuất hiện tình huống dở khóc dở cười với sự va chạm với chàng trai do Anh Tú thủ vai.

Đạo diễn Nhất Trung kể chuyện về ba cô gái xoay quanh tình bạn, tình yêu trong 1990. Phim quy tụ dàn nữ diễn viên đắt giá (về cát-sê) Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương. Hồi tháng 4 năm 2021, đạo diễn Nhất Trung đăng đàn bóng gió mắng mỏ một nữ diễn viên chính “mắc bệnh ngôi sao”, bất hợp tác trong quảng bá phim khiến phim phải hoãn lịch ra mắt cuối tháng 4. Không nêu đích danh nhưng mọi người đều biết đó là Nhã Phương. Sự cố này đưa đẩy 1990 thành của để dành cho đường đua phim Tết.

Hãng phim Thiên Ngân cách đây chưa đầy một tháng dự định rút khỏi cuộc đua phim Tết. Thế nhưng hôm 18/1 bất ngờ công bố đưa Mưu kế thượng lưu của đạo diễn Trần Bửu Lộc chiếu Tết Nguyên đán. Bộ phim về giới siêu giàu, sự đối lập với cuộc sống nghèo khó và những góc khuất sau cuộc sống xa hoa là một trong số hai bộ phim mới nhất nhập cuộc đua phim Tết.

Mưu kế thượng lưu kể về Ngân (Diana) phải chật vật “bước qua, bước lại” giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo. Ngân vốn là cô Lọ Lem tìm cách tồn tại trong hai thế giới với những tiêu chuẩn về hạnh phúc khác hẳn nhau. Phim khai thác thế giới của những chiếc siêu xe, du thuyền, hàng hiệu và tiệc xa hoa của giới con nhà giàu. Người giàu và người nghèo đều mưu cầu hạnh phúc, nhưng dường như tiêu chuẩn hay cách nhìn về điều đó lại chưa bao giờ trùng khớp với nhau.

Tham gia vào cuộc đua phim Tết vào phút chót còn có Nhà không bán. Phim hài gia đình có yếu tố kinh dị duy nhất này mới được sản xuất trong thời gian gấp rút. Tháng 11/2021 sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, ê-kíp mới bấm máy Nhà không bán. Bên cạnh nghệ sĩ quen thuộc như NSND Kim Xuân, các nghệ sĩ Minh Hoàng, Hạnh Thúy, nghệ sĩ Việt Hương trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim chiếu Tết.

Mùa phim Tết vẫn nguội

Gam màu u ám của dịch bệnh khiến không khí phim Tết Nhâm Dần chưa thể rộn ràng. So với các mùa phim Tết trước, nhà sản xuất quảng bá rất cầm chừng. Điện ảnh Việt gần như đóng băng suốt năm qua, Tết dương lịch cũng không có tác phẩm mới nào ra rạp. Dù đã bớt tính mùa vụ nhưng điện ảnh Việt vẫn trông đợi khá lớn vào dịp Tết để hốt bạc. Phần lớn phim doanh thu trăm tỷ đồng của điện ảnh hằng năm đều ra mắt trong dịp Tết.

Nhìn vào năm bộ phim cùng khởi chiếu Mùng 1 Tết, sự cạnh tranh không quá khốc liệt. Trạng Tí phiêu lưu ký với màu sắc cổ tích, huyền thoại nhắm tới khán giả nhỏ tuổi gần như không có đối thủ phim nội, bởi phần lớn các phim Tết còn lại đều dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên. Trạng Tí phiêu lưu ký do Ngô Thanh Vân sản xuất, Phan Gia Nhật Linh đạo diễn có số phận long đong do vướng vào vụ kiện bản quyền giữa tác giả và họa sĩ bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Phim mới chiếu ít ngày rồi ngừng vì dịch bệnh, nhưng nhận lại đánh giá tích cực về nội dung chỉn chu, kỹ xảo mượt mà.

Bốn tác phẩm còn lại mỗi phim một vẻ nhưng phần lớn đều khai thác cuộc sống đô thị, mô típ tình yêu, tình bạn với những công thức quen thuộc. Mưu kế thượng lưu chọn khai thác về giới siêu giàu-đề tài được một vài tác phẩm trước đó mổ xẻ trong đó có Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả khởi chiếu Tết 2021. Nhà sản xuất đặt cược vào hai diễn viên trẻ Anh Tú-Thiên An. Thiên An là cái tên mới toanh, năm vừa rồi được biết đến nhiều hơn sau vụ có con riêng, tố ca sĩ Jack vô trách nhiệm. Cô diễn viên quen xuất hiện ở các MV ca nhạc, đây là phim điện ảnh đầu tay.

Lợi thế doanh thu cũng dễ nghiêng sang bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên hài Kiều Minh Tuấn, Thu Trang trong Chìa khóa trăm tỷ. Hai diễn viên tái ngộ sau bộ phim doanh thu trăm tỷ Tiệc trăng máu. Thu Trang ngày càng khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng sau loạt phim rạp như Chị Mười Ba, Tiệc trăng máu. Trong khi đó, tên tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Mạc Văn Khoa trong 1990 cũng đủ bảo chứng cho bộ phim thành công về doanh thu.

Tuy nhiên, doanh thu điện ảnh Việt cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ do nguy cơ dịch bệnh, Hà Nội vẫn tiếp tục đóng cửa rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí.

Khó có cơ hội đạt doanh thu khủng Bố già là trường hợp đặc biệt của điện ảnh Việt Nam năm 2021 khi thu về hơn 420 tỷ đồng dù dịch bệnh. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này chưa có ứng viên nào có đủ khả năng xô đổ kỷ lục nêu trên. Nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt nhận định, phần lớn các phim ra rạp dịp Tết Nhâm Dần 2022 đều hứa hẹn thắng lợi. “Thế nhưng để thắng lớn và đạt mốc cỡ 100 tỷ vào thời điểm này thật sự là một bài toán quá khó. Dẫu sao, sự xuất hiện của các phim Việt chiếu Tết ít nhiều sẽ mang lại không khí sôi động cho rạp sau một năm 2021 quá im ắng. Tâm lý của các nhà sản xuất lúc này chính là thu hồi vốn đã là tin vui rồi. Mục tiêu thắng lớn hoặc đạt kỷ lục không nên đặt ra vào thời điểm đại dịch đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, nếu như có yếu tố may mắn đính kèm với chất lượng của một bộ phim tốt thì doanh thu cũng có thể hoàn toàn đạt được mốc 70-80 tỷ đồng”, anh Việt dự đoán.