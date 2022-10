Phim Đài Loan gây sốc vì nhiều cảnh nóng

TPO - "Women in Taipei" do nữ diễn viên Quế Luân Mỹ đóng chính bị ví là một phim truyền hình khiêu dâm do có nhiều cảnh nóng của nữ chính và các bạn diễn.

Ngày 15/10, China Times đưa tin bộ phim Women in Taipei do nữ diễn viên Quế Luân Mỹ đóng chính, đang gây tranh cãi vì có cách truyền tải nội dung khác biệt, dựa trên những trải nghiệm tình dục của các nhân vật để thể hiện sự trưởng thành trong tâm hồn họ. Do đó, bộ phim có nhiều cảnh nóng giữa nữ chính và các nhân vật nam. Chỉ trong 6 tập được phát sóng, nhân vật Lâm Di San do Quế Luân Mỹ thể hiện đã lên giường với 5 người đàn ông khác nhau, bởi mỗi người có tính cách, địa vị xã hội khác biệt như chủ quán mì, nhân viên tiếp thị sản phẩm, kỹ sư điện tử, giám đốc công ty mặt nạ và giám đốc ngân hàng, nên các cảnh làm tình diễn ra đa dạng, thậm chí có cả bạo dâm. Bên cạnh đó, nữ chính Lâm Di San còn là người thứ ba, ép người tình của mình phải ly hôn với vợ. Việc xây dựng hình ảnh nữ chính với lối sống cởi mở quá mức, quan hệ lăng nhăng và vi phạm đạo đức xã hội nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ công chúng. Họ cho rằng nhà làm phim đang làm xấu đi hình ảnh phụ nữ Đài Loan trước khán giả thế giới (dự án Women in Taipei do Disney+ sản xuất và phát hành). Theo Star Udn, cách tiếp cận nội tâm nữ chính và các nhân vật nam của đạo diễn Lý Vân Thuyền không được đánh giá cao. Bộ phim được kỳ vọng là hành trình vượt qua khó khăn của Lâm Di San để lập nghiệp tại thành phố Đài Bắc xa lạ, nhưng nội dung của phim chủ yếu là những cảnh tán tỉnh, quan hệ với những người đàn ông khác nhau. Lý Vân Thuyền muốn thông qua quá trình quan hệ thể xác, các nhân vật thấu hiểu và chữa lành cho đối phương nhưng cách thể hiện của đạo diễn bị đánh giá là trần trụi, thô tục, không nhận được sự đồng cảm từ người xem. Theo ETtoday, Women in Taipei có 11 tập. Trong phần giới thiệu, danh sách nhân vật nam đóng cặp với Quế Luân Mỹ vẫn còn kéo dài. Do đó, 6 tập tiếp theo có thể vẫn giữ cách phát triển câu chuyện gây tranh cãi như phần đầu. Đạo diễn Lý Vân Thuyền chia sẻ cô sẽ rút kinh nghiệm từ những phản hồi của người xem. Quế Luân Mỹ sinh năm 1983, là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, từng giành giải thưởng điện ảnh Kim Mã danh giá năm 2012 với tác phẩm Bạn gái, bạn trai. Cô được biết nhiều khi là bạn diễn với ca sĩ Châu Kiệt Luân trong bộ phim Điều bí mật.