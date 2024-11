Phát triển tư duy phản biện và kỹ năng mềm thông qua sân chơi tranh biện đầu tiên cho học sinh THCS ở Việt Nam

Lần đầu tiên được tổ chức nhưng Vietnam Middle School Debate Championship (VMDC) - giải vô địch tranh biện quy mô lớn đầu tiên dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS) tại Việt Nam. Được đánh giá cao bởi các chuyên gia trong cộng đồng Tranh biện, VMDC đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình chỉ sau 3 mùa giải với hơn 1.000 học sinh tham gia từ khắp mọi miền tổ quốc.

VMDC không chỉ là sân chơi để học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tranh tài, mà còn là cơ hội lớn để các em phát triển tư duy phản biện, định hướng chiến lược, và rèn luyện khả năng diễn thuyết trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, sau này là môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Giải đấu năm nay mang đến nhiều chủ đề thú vị như Công nghệ, Nữ quyền, Quyền công dân, Pháp luật, Lao động, Triết học, Kinh doanh,...với mục tiêu khơi dậy khả năng sáng tạo và sự tự tin trong từng thí sinh, hứa hẹn tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ trên hành trình học tập của các thí sinh. Thành tích vô địch VMDC không chỉ làm phong phú thêm kinh nghiệm sống và xây dựng bản lĩnh cho học sinh, mà còn tạo điểm nhấn cho hồ sơ học tập, giúp các em có lợi thế lớn khi bước vào bất kỳ môi trường giáo dục nào trên toàn thế giới, môi trường làm việc sau này tại các tập đoàn doanh nghiệp lớn.

Để tranh biện tốt, học sinh cần có tư duy đa chiều, hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực của đời sống và nhiều kỹ năng khác nhau. Tranh biện cũng là bộ môn giúp các bạn trẻ rèn luyện 4 kỹ năng của thế kỷ 21, bao gồm: Tư duy phản biện, Giao tiếp - thuyết trình & đàm phán, Phối hợp làm việc nhóm, Sáng tạo. Điều này không chỉ giúp các em cải thiện điểm SAT/ACT, có được "sự sẵn sàng vào bậc đại học" (college-readiness), mà còn là một lợi thế không nhỏ đối với học sinh trong quá trình ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Emory, New York và John Hopkins.

Sau những phần thi tranh biện đầy hấp dẫn, chung cuộc ban tổ chức đã lựa chọn các đội xuất sắc để trao giải:

Bảng mở rộng (từ lớp 6 - 9): Vô địch thuộc về TNIS Skittles - học sinh đến từ trường quốc tế True North; Á quân là I bet on loosing dogs but we are the loosing dogs - nhóm học sinh đến từ trường Genesis, THCS Mai Lâm, THCS Nguyễn Tất Thành và Trường Edison - An Khánh; đồng hạng ba: Tinh Tú KLKS và PA Banjo.

Bảng trung học (từ lớp 6 - 7): Vô dịch là AMS - Nhóm học sinh đến từ các trường UMS, Vinschool, Newton Goldmark và Dewey; Á quân: Galvanized Square Steel - nhóm học sinh đến từ trường Ngôi Sao Hà Nội, Archimedes, Vinschool, ULIS; đồng hạng ba: TNIS Bagel Bengal và Voices that shape tomorrow.

Ông Danny Hwang, Founder và CEO của Trường Quốc tế True North và Point Avenue, chia sẻ: “VMDC là một dự án tâm huyết tạo ra một sân chơi bổ ích giúp các bạn học sinh Việt Nam được tiếp cận sâu hơn về bộ môn Tranh biện, một bộ môn đã rất nổi tiếng trên đấu trường Quốc tế nhưng mới bắt đầu nổi hơn tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Tôi tin rằng đây là cơ hội quý giá giúp các bạn học sinh không chỉ có được trải nghiệm vui vẻ, phấn khích trong từng trận tranh tài, mà còn là nơi giúp các con được chia sẻ những kinh nghiệm quý giá trên hành trình chinh phục đỉnh cao học tập của chính mình. Ngoài ra kỹ năng tranh biện rất cần thiết để chuẩn bị cho các con sự tự tin, phong thái lãnh đạo, khởi nghiệp, những kỹ năng cần có của thế kỷ 21.”

THCS là độ tuổi phù hợp nhất để học sinh bắt đầu làm quen với tranh biện. Tuy nhiên, các sân chơi tranh biện tại Việt Nam hiện nay đa phần là dành cho học sinh cấp THPT và đại học. Thông qua VMDC, True North School mong muốn các học sinh THCS sẽ có một sân chơi thường niên để các bạn làm quen và luyện tập với tranh biện, đồng thời lan tỏa bộ môn thể thao trí tuệ thú vị và bổ ích này tới cộng đồng.