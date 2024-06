Phát triển thế hệ kế cận cùng chương trình Next Gen

Tạo điều kiện để tư vấn, giáo dục tài chính cho con hội viên Techcombank Private và Techcombank Priority, Techcombank triển khai chương trình Next Gen với những đặc quyền dành riêng cho phân khúc khách hàng ưu tiên.

Sự kiện khai mạc chương trình Next Gen được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng sự kiện trực tuyến đã nhận được sự hướng ứng của gần 2.000 khách hàng và gia đình. Chương trình Next Gen dành riêng cho các con từ 12-15 tuổi thuộc gia đình hội viên Techcombank Private và Techcombank Priority. Sau khi ký kết hợp tác chiến lược cùng Trường Đại học VinUni, chương trình Next Gen được triển khai từ nay đến tháng 8/2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tại buổi khai mạc, con các hội viên Techcombank Private và Techcombank Priority được tham gia vào nhiều hoạt động thú vị như workshop quản lý tài chính cá nhân, minigame nhà quản lý tài chính tài năng và hướng dẫn học online trên app Next Gen Edu.

Chị Hải Yến - khách hàng Techcombank Private có hai con tham dự buổi khai mạc chia sẻ: “Gia đình tôi đã từng là hội viên VIP tại nhiều ngân hàng khác, nhưng chưa có ngân hàng nào thật sự dành sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ sau của chúng tôi như Ngân hàngTechcombank. Tôi đánh giá cao mục đích và cách thức tổ chức của chương trình Next Gen khi vừa là khóa học đề cao giáo dục, vừa tạo ra sân chơi hè để các con có cơ hội kết nối, phát triển mối quan hệ và phát triển bản thân. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng Techcombank vì đã tạo ra sân chơi tri thức đầy tính sáng tạo, giúp gia đình tôi có thêm thời gian kết nối bên nhau với chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn”.

Sự hào hứng tham gia của các bạn trẻ trong suốt buổi lễ khai mạc đã bước đầu khẳng định sự thành công của chương trình Next Gen khi chạm được “trúng” những nhu cầu thiết thực của các bạn trẻ thiếu niên.

Tham dự sự kiện, em Nguyễn Phúc An Nhân chia sẻ đầy cảm xúc: “Hôm nay em rất vui và hào hứng khi được tham gia nhiều hoạt động khác nhau với nhiều trải nghiệm thú vị. Không những thế, em được học thêm những kiến thức rất cần thiết về cách quản lý tài chính, cách sử dụng tiền một cách hợp lý”.

Các em chăm chú theo dõi nội dung, cùng nhau tham gia các hoạt động đã tạo nên một buổi lễ khai mạc chương trình Next Gen nhiều ấn tượng, nhiều năng lượng để chuẩn bị cho một hành trình khám phá tiếp theo cùng Techcombank.

“Sau lễ khai mạc, em cảm thấy mình muốn được tham gia tiếp các nội dung chương trình, để tiếp tục trải nghiệm và tiếp cận những kiến thức mà mình tò mò bấy lâu. Em mong rằng các thầy cô sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức bổ ích này đến các bạn có độ tuổi như em”. Em Đỗ Văn Minh Thư đến từ Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh chia sẻ.

Khi tham gia chương trình Next Gen, con của hội viên Techcombank Private và Techcombank Priority có độ tuổi từ 12-15 sẽ được đào tạo kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu về quản lý tài chính và tính ứng dụng thực tế phù hợp với lứa tuổi. Một số em tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế “Một ngày làm banker” tại Techcombank, “Một ngày làm sinh viên VinUni”, được tham gia các chương trình phát triển bản thân với cố vấn dày dặn kinh nghiệm từ VinUni, đồng thời có cơ hội tiếp cận những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tài chính và giáo dục… Sau chương trình đào tạo với nội dung khác biệt và hình thức đa dạng qua ứng dụng trực tuyến, hội thảo và cố vấn, các em sẽ có sự hiểu biết toàn diện về quản lý tài chính, phát triển bản thân và hiểu giá trị cuộc sống.

Bà Nguyễn Vân Linh – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank chia sẻ: “Với việc ra đời chương trình Next Gen năm nay, chúng tôi kỳ vọng rằng Techcombank sẽ cùng VinUni đưa ra những chương trình đào tạo đẳng cấp. Chương trình giúp bố mẹ đồng hành cùng con cái và giúp các bạn trẻ có những kiến thức tài chính từ sớm và có trải nghiệm thực tế từ sớm. Với sự tư vấn của các giảng viên tại VinUni và các chuyên gia hàng đầu tại Techcombank, các bạn có sự chuẩn bị vững chắc để định hướng cho tương lai. Ngoài ra, năm nay Techcombank tập trung vào một trong những giá trị cốt lõi của ngân hàng là phát triển bản thân. Chương trình Next Gen góp phần thể hiện rõ hơn nữa cam kết của chúng tôi hướng đến việc phát triển thế hệ trẻ”.

Từ ngày 15/6 đến ngày 7/7/2024, các con sẽ bắt đầu tham gia học trực tuyến trên ứng dụng Next Gen Edu với 4 học phần: Khóa học 1 - Tiền và giao dịch; Khóa học 2 - Lập kế hoạch và quản lý tài chính, Khóa học 3 - Rủi ro và lợi ích đầu tư; Khóa học 4 - Bối cảnh tài chính

Hoàn thành khóa học trên ứng dụng trực tuyến Next Gen Edu, 50 học viên xuất sắc nhất chương trình sẽ được tham gia Cuộc thi sáng tạo tài chính cá nhân, và tham dự sự kiện chung kết 3 ngày 2 đêm tại Nha Trang vào tháng 8.

Thông tin chi tiết về chương trình Next Gen, Quý khách vui lòng truy cập website tại đây: https://techcombank.com/lp/techcombank-nextgen hoặc liên hệ Hotline Khách hàng ưu tiên: 1800 588 823.