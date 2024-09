Phát triển đô thị khang trang, xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại

TP - Triển khai Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025", Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp vườn hoa, công viên góp phần tạo diện mạo đô thị quận Hai Bà Trưng ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại.

Đầu tháng 4/2024, hàng rào nhiều năm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tọa lạc tại khu "đất vàng" 4 mặt tiền gồm: Lò Đúc, Thi Sách, Hòa Mã, Nguyễn Công Trứ được tháo dỡ một phần để triển khai dự án xây dựng vườn hoa cây xanh. Công trình được UBND quận Hai Bà Trưng khởi công xây dựng, đến nay vườn hoa đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.

Dự án làm vườn hoa, cây xanh tại phần diện tích đất xen kẹt quây tôn bỏ hoang nhiều năm, tạo nên không gian xanh khiến người dân quanh đây vô cùng phấn khởi. Nhiều người dân mong mỏi từng ngày vườn hoa hoàn thành sẽ tạo một diện mạo mới cho cuộc sống người dân nơi đây với các hoạt động vui chơi, thể thao trên địa bàn.

Đây là một trong nhiều điểm sáng của quận Hai Bà Trưng trong triển khai Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Công tác quản lý đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp vườn hoa, công viên thực hiện hiệu quả, đồng bộ, tạo bước chuyển mới cho diện mạo đô thị quận Hai Bà Trưng ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại.

Để phát huy giá trị không gian xanh đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, UBND quận đã trồng 368 cây xanh đô thị, cùng với việc cải tạo, nâng cấp 4 vườn hoa: vườn hoa Paster; vườn hoa Tăng Bạt Hổ 1,2; vườn hoa Yec-xanh và vườn quanh hồ Thiền Quang. Khởi công xây dựng 2 vườn hoa quanh hồ Thiền Quang và vườn hoa tại đường Thi Sách kéo dài. 2 công trình dự kiến hoàn thành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, quận đăng ký thực hiện 3 công trình tiêu biểu (gồm 2 công trình cấp thành phố và 1 công trình cấp quận) để gắn biển chào mừng. Đó là công trình trường Tiểu học Võ Thị Sáu ở ngõ 349 phố Minh Khai, dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Thiền Quang. Một công trình cấp quận là dự án cải tạo vườn hoa Thi Sách - Nguyễn Công Trứ, sẽ được gắn biển vào cuối tháng 9/2024.

Xây dựng phường điển hình văn minh đô thị

UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng luôn được các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở coi là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu phải làm thường xuyên liên tục và lâu dài. Quận đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 5/9/2022 nhằm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đặc biệt, trong năm 2023 Công an quận xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đối với 2 Công an phường: Minh Khai, Phạm Đình Hổ.

Ông Trần Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ cho biết, là một trong hai phường được thí điểm tuyến phố văn minh, kiểu mẫu của quận Hai Bà Trưng, phường đã vận động xã hội hóa trang trí trên toàn địa bàn. Đến nay, tất cả 18 tuyến phố đều được treo giỏ hoa, lắp đặt giá treo cờ tại các cột đèn chiếu sáng. Hai vườn hoa sau khi được chỉnh trang cũng đã được người dân phân công nhau quét dọn hàng ngày. Từ đó tạo ra bộ mặt đô thị khang trang, văn minh hơn.

Ngoài ra, phường đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí điểm thu gom rác thải cồng kềnh sáng thứ bảy hằng tuần, thu mua rác thải tái chế, ý thức chấp hành của các hộ dân ngày một nâng cao, ngõ phố thêm sạch đẹp.