Phạt hơn 1.500 tài xế 'dính' nồng độ cồn ở 2 tỉnh dịp Tết

TPO - Trong 7 ngày (từ 8-14/2) nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng TP Hải Phòng và Hải Dương đã tuần tra phát hiện, xử lý 1.522 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 15/2, Công an TP Hải Phòng thông tin, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 8-14/2), các lực lượng công an thành phố đã bố trí 584 lượt tổ công tác, gồm 2.763 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các tổ công tác đã kiểm tra hơn 46.400 lượt phương tiện tham gia giao thông, lập biên bản xử lý 2.227 trường hợp vi phạm, phạt theo lỗi 6,1 tỷ đồng; tước 568 GPLX, tạm giữ 31 ô tô, 1.077 môtô, 34 xe máy điện.

Trong đó, lực lượng chức năng Hải Phòng đã xử lý 1.077 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 248 trường hợp vi phạm tốc độ, 136 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 483 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, gần 500 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không có GPLX theo quy định…

So với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, số trường hợp xử lý vi phạm tăng 1.300 trường hợp, tiền phạt tăng 3,2 tỷ đồng. Trong đó, số vi phạm nồng độ cồn tăng 354 trường hợp.

Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết, Công an tỉnh Hải Dương đã xử lý 783 tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cảnh sát đã phạt tiền hơn 3,6 tỷ đồng, tước 385 GPLX các loại, tạm giữ 444 phương tiện.

Trong đó, cảnh sát phát hiện, xử phạt 445 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 181 trường hợp vi phạm tốc độ, 183 trường hợp không đội mũ bảo hiểm…