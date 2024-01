Triệt phá nhiều xưởng sản xuất pháo quy mô lớn tại Hải Phòng

TPO - Những ngày đầu năm 2024, công an các quận, huyện tại TP Hải Phòng liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng sản xuất pháo nổ số lượng lớn tại nhà rồi bán cho người dân sử dụng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

“Mở xưởng” sản xuất pháo tại nhà

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt quả tang và xử lý hàng loạt vụ sản xuất pháo nổ trái phép.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Đức Cao (SN 1991, trú tại địa phương) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 11/12/2023, tổ công tác thuộc Công an huyện Vĩnh Bảo kiểm tra, bắt quả tang Cao đang sản xuất pháo nổ tại gian bếp trong nhà. Mở rộng kiểm tra các khu vực xung quanh, cảnh sát thu giữ 9 bánh pháo cuộn, 1 bao tải pháo nổ dạng ống, 2 bao tải pháo thành phẩm có tổng trọng lượng hơn 95kg, hơn 20kg bột hóa chất các loại và nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất pháo.

Theo lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo, Phạm Đức Cao có 1 tiền án về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, TAND huyện tuyên phạt 36 tháng tù từ năm 2021. Đối tượng đang được hoãn chấp hành án phạt tù để điều trị bệnh.

Công an huyện Vĩnh Bảo thông tin thêm, đơn vị cũng đang xác minh, làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” đối với đối tượng Nguyễn Tất Thành (SN 2007, trú xã Cộng Hiền). Sau khi bắt quả tang và kiểm tra nơi ở của nam thanh niên này, cảnh sát tạm giữ hàng chục kg pháo thành phẩm, vỏ cuộn pháo, hóa chất và nhiều dụng cụ tự chế ra pháo.

Tại cơ quan công an, Thành khai dịp cuối năm có xem trên mạng xã hội hướng dẫn chế tạo pháo nổ nên nảy sinh ý định chế tạo pháo chơi dịp Tết Nguyên đán. Đối tượng lên ứng dụng thương mại điện tử mua một số chất (Kaliclorat, lưu huỳnh) về rồi sử dụng bột than và một số đồ dùng, thiết bị có sẵn tại nhà để trộn thành thuốc cuộn thành pháo nổ.

Sản xuất gần 800kg pháo để bán dịp Tết

Trong khi đó, Công an huyện Thủy Nguyên thông tin, đơn vị vừa bắt giữ đối Nguyễn Văn Kiêm (SN 1974, ở xã Lại Xuân) để xác minh làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán pháo trái phép”.

Theo Công an huyện Thủy Nguyên, chiều muộn 3/1, tổ công tác thuộc Công an huyện bắt quả tang Kiêm đang sản xuất, buôn bán pháo trái phép, thu giữ tại chỗ 10 bánh pháo thành phẩm (18kg).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và khu vực lân cận của đối tượng, cảnh sát thu giữ thêm 43 bao tải chứa pháo nổ đã cuốn thành phẩm, tổng trọng lượng 781kg.

Bước đầu, Nguyễn Văn Kiêm khai đặt mua thuốc nổ trên mạng rồi mang về nhà tự đóng, cuốn pháo nổ nhằm bán trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Các bao tải chứa pháo thành phẩm được đối tượng giấu trong chuồng bò, chuồng lợn, gần bờ đê sông Kinh Thầy. Công an huyện Thủy Nguyên đang mở rộng điều tra vụ án.

Ngày 2/1, tổ công tác thuộc Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Trường (SN 1986, trú huyện An Dương) cùng một đối tượng khác chở bao tải chứa 3 cuộn pháo nổ dừng trước tòa HH chung cư Hoàng Huy để bán.

Quá trình điều tra, Công an quận Ngô Quyền bắt giữ 7 đối tượng ở huyện An Dương và An Lão, hơn 20kg pháo thành phẩm cùng nhiều loại phương tiện, hóa chất, đồ vật phục vụ sản xuất pháo.