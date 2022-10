Phát hiện thi thể người đàn ông ở bãi đất trống

TPO - Thi thể người đàn ông được phát hiện ở khu đất trống tại xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Ngày 1/10, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại khu đất trống.

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, người dân qua lại khu vực thôn Trung Hải phát hiện thi thể người đàn ông nằm ngửa tại một khu đất trống. Thi thể nam giới mặc áo xanh nhạt, quần màu cam, trên người không có giấy tờ tuỳ thân.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông K., ngụ thôn Đồng Nam, xã Thiên Lộc.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang phối hợp với Công an xã Thiên Lộc khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.